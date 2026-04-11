Isplivali detalji vjenčanja Kamile i Čarlsa: Nakon decenija čekanja postala kraljica

Kamila je nakon nekoliko decenija čekanja uspjela da postane kraljica, dugo je čekala, ali je na kraju i uspjela.

Vladar Velike Britanije i njegova nekadašnja ljubavnica, supruga i kraljica, proslavili su 21. godišnjicu braka na koji su čekali decenijama. Kada pomislite na kraljevsko vjenčanje, nekoliko stavki se podrazumijeva, ali kralj Čarls i kraljica-pratilja Kamila nisu doživjeli ništa od toga..

Priča kralja Čarlsa i kraljice-supruge Kamile je dobro poznata, a oni su, dopadalo se to fanovima kraljevske porodice ili ne, dokazali da su jedno u drugom pronašli pravu ljubav i da su bili spremni da čekaju koliko je god potrebno da jednog dana nazovu jednog drugo mužem i ženom.

Burna prošlost Čarlsa i Kamile

Iako nije uvijek djelovalo kao da ima šanse da će se to desiti. Najprije je današnja kraljica Kamila te 1971, kad su se upoznali, smatrana neprikladnom za nevjestu budućeg kralja, pa je Čarls otišao na prekookeansko putovanje, a ona se udala za drugog. Nastavili su vezu, međutim, a ona je trajala i tokom Čarlsovog braka s princezom Dajanom, zbog čega je Kamila bila vjerovatno najomraženija žena na svijetu.

Bilo je tih dana mnogo skandala, uključujući najšokantniiju epizodu, čuveni Tampongejt, i bilo je jasno da je za Čarlsovu budućnost najbolje da prekine vezu s Kamilom. To se, međutim, nije desilo.

Nakon tragične pogibije njegove supruge, mjesecima Kamila poslije Dajanine sahrane nije smjela da izađe iz kuće u strahu od bijesa ljudi zbog bola koji je njihova veza nanosila obožavanoj princezi od Velsa, ali su, malo po malo, Čarls i Kamila ipak počeli da se pojavljuju kao par.

Zato i nije bilo veliko iznenađenje kada su 2005. godine zvanično jedno drugom rekli "da", više od četiri decenije nakon što su se zaljubili, pa sada slave 21. godišnjicu braka.

Ceremonija je održana u lokalnoj opštini Gildhol, a nakon zvaničnog vjenčanja par se uputio u dvorac Vindzor, gdje su dobili blagoslov od nadbiskupa kenterberijskog. Među zvanicama su bili Čarlsovi sinovi i prinčevi Vilijam i Hari, tada u dvadesetim godinama, koji su, kako se navodilo, bili odlično raspoloženi, kao i Kamilina djeca Tom i Lora Parker Bouls.

Skromno vjenčanje

Kraljica Elizabeta II, mladoženjina majka, nije prisustvovala samoj ceremoniji, već se pojavila tek kasnije. Britanski mediji su tada navodili da kraljica "ima obaveze" i da je insistirala na tome da vjenčanje bude malo i diskretno, ni blizu raskoši koja tradicionalno prati kraljevska vjenčanja.

Razlog je, djelimično, skandalozna prošlost ovog kraljevskog para, ali i činjenica da je oboma to drugi brak i da su rekli "da" kao zreli ljudi, u kasnim pedesetim.

S druge strane, Čarlsov otac princ Filip je bio prisutan, a u svakom slučaju su i kraljica i on kasnije zajedno bili na službi molitve i posvećenja i priredili svečani prijem u zamku Vindzor.

Jedan od zanimljivih detalja je bilo to što nevjesta nije nosila tijaru. Kraljevska tradicija nalaže da se tijare obavezno nose na crkvenim vjenčanjima, pa je Kamila, kao razvedena žena, i zbog same lokacije, tj. opštinskog vjenčanja, odustala od ovog običaja. Kamila je umjesto tijare nosila ekstravagantan šešir, a britanski mediji su nedavno otkrili kakav je komentar na to imala kraljica Elizabeta.