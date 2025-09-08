logo
Tajni snimak Dajane i Čarlsa otkriva istinu o njihovom braku: Pitali ga da li je voli, njegov odgovor šokirao svijet

Tajni snimak Dajane i Čarlsa otkriva istinu o njihovom braku: Pitali ga da li je voli, njegov odgovor šokirao svijet

Autor Ana Živančević
Čarls i Dajana bili su u braku od od 29. jula 1981. godine do 28. avgusta 1996.

Čarls i Dajana bili su u braku od od 29. jula 1981. godine do 28. avgusta 1996

Arhivski snimak iz 1981. godine, koji je tek 2022. postao dostupan javnosti, na upečatljiv način osvjetljava kompleksan odnos princeze Dajane i tadašnjeg princa Čarlsa. Snimljen tokom perioda njihove vjeridbe, materijal jasno nagovještava da njihov brak nije bio bajka, već priča sa mnogo tenzija i nerazumijevanja. U ovom retkom trenutku, Lejdi Di ne skriva svoje nezadovoljstvo, a njen govor tijela govori više od hiljadu riječi.

Pogledajte fotografije princeze Dajane:

Na pitanje "Da li volite jedno drugo", Lejdi Di je odgovorila "naravno", dok je Čarls da da jedan zanimljiv odgovor. "Šta god ljubav značila", rekao je on, nakon čega Dajana nije mogla da sakrije emocije na svom licu.

Dajana Čarls
Izvor: tiktok/@royal.tc
Izvor: tiktok/@royal.tc

Komentari stručnjaka

Stručnjaci za kraljevsku porodicu kažu, da je pravi video "šokantan" i "nevjerovatan". Izgled njenog lica govori sve. "Nikad prije je nisam vidio da tako jasno pokazuje svoje nezadovoljstvo pred kamerama, to je sjajan snimak", rekao je istoričar kraljevske porodice, Pirs Brendon.

S druge strane, pisac Ričard Kej dodao je, kako je tišina koja je nastala nakon komentara bila jeziva, piše Žena.rs. "Zapravo možete vidjeti kako se sjaj u njenim očima gasi. Cio svijet joj se srušio", kaže Dajanin biograf Endru Morton.

Tagovi

princeza dajana princ Čarls

