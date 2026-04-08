Nekada zarađivao 60.000 € za noć, a sada živi u šumi: Bio jedna od najplaćenijih zvezda Granda, sad bježi od javnosti

Pjevač Nemanja Nikolić, odlučio je da život promijeni iz korijena i preselio se u šumu, prenose domaći mediji.

Izvor: printscreen/youtube/Grand Nostalgija

Nekadašnji učesnik prve sezone "Zvezda Granda", i jedan od najpopularnijih pjevača, Nemanja Nikolić, odlučio je da se skloni od gradske gužve i estradnog života, i okrene potpuno drugačijoj svakodnevici. Svoj mir pronašao je u zabačenom kraju, gdje živi u skromnoj kući okruženoj prirodom i tišinom.

Danas mu dane ispunjavaju jednostavne obaveze, daleko od reflektora, a društvo mu prave životinje, kako one koje gaji, tako i divlje koje se mogu vidjeti u tom području.

- Ne, ne, ne mogu da vam otkrijem gdje se nalazi mjesto gdje sam se skućio, niti da vam šaljem slike. Ja sam pobjegao od vas novinara i od svih, a sad treba da vas ovde dovedem. Ne, ne - poručio je kroz smijeh, jasno stavljajući do znanja da mu je privatnost sada najvažnija, iako se katkad može vidjeti na rijetkim javnim događajima.

Podsjetimo, Nemanja je rado viđen pjevač na veseljima, pa je jednom prilikom za noć zaradio 67.000 eura, o čemu je govorio.

- Bakšiš nije neko moranje, to je individualna stvar. Ja nisam bakšiš terijer, nikada nisam išao od stola do stola da bih ga dobio. To apsolutno nikad nisam radio. Uvijek je to bilo nešto spontano. Pjevajući jednu pjesmu, najveći bakšiš koji sam dobio za 20 godina karijere bilo je 67.000 eura za noć. Podijelio sam ga s muzičarima na ravne časti. To su bila dva gospodina koja su jednostavno u tom momentu bila vesela i dobro raspoložena. Jednostavno, desilo se takvo veče i rado ga

se sjećam - izjavio je folker ranije.