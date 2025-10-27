Sorajin stan od 8 miliona € u pametnoj zgradi: Sve vrišti nod luksuza, starleta u Zagrebu ima obezbjeđenje 24 sata

Soraja Vučelić neko vrijeme je živjela u Zagrebu. Ona je u glavnom gradu Hrvatske najčešće boravila i tokom trudnoće.

U Hrvatskoj je ekipa Kurira jednom prilikom uspjela da sazna Sorajinu adresu. U pitanju je staklena zgrada, na jednoj od najatraktivnijih lokacija u strogom centru Zagreba - Cvjetnom trgu, koja se nalazi odmah prekoputa pravoslavne Saborne crkve Preobraženja Gospodnjeg.

Staklena zgrada

Osim po svojoj spoljašnosti, ova staklena zgrada specifična je po mnogo čemu. Kad se gleda spolja s trga, ona ima izgled šoping mola, što jednim dijelom zaista i jeste, ali je u isto vrijeme luksuzni stambeni kompleks s privatnim parkom koji se ne može vidjeti ni sa jedne strane, osim iz vazduha, te je stanarima obezbijeđena maksimalna privatnost.

Kako saznaju, do dijela gdje su stanovi dolazi se direktno liftom iz garaže i tom dijelu kompleksa nema pristup niko osim stanara i njihovih gostiju. Sve je pod obezbjeđenjem 24 sata. Na ulazu se nalazi i recepcija. Pored Soraje, na ovoj adresi živi i nekoliko hrvatskih fudbalera, a jedno vrijeme je tu boravila i pjevačica Vlatka Pokos.

Inače, stanovi u ovoj pametnoj zgradi su ubjedljivo najskuplji u celoj Hrvatskoj. Kao što se može vidjeti na jednom hrvatskom sajtu za nekretnine, stan u ovoj zgradi gotovo identičan onome u kom živi Vučelićeva trenutno se prodaje za nevjerovatnih 8.000.000 evra, to jest 18.000 eura po kvadratu. U pitanju je četvorosobni stan na dva sprata izgrađen 2012. godine, od 320 kvadrata, sa tri spavaće sobe i kupatila, kao i terasom od 160 kvadrata s fantastičnim pogledom na grad i svim pogodnostima koje se trenutno mogu naći na tržištu nekretnina, poput velnes soba, sauna, fitnes sobe, ogromnog garderobera, zimskog vrta, garaže sa tri parking mjesta i dr. Sorajin stan ima 440 kvadrata.

Jedna od Sorajinih dobrostojećih komšinica koja je bila raspoložena za razgovor s ekipom Kurira, potvrdila je da Soraja zaista živi u ovom kompleksu s partnerom i sinom, ali da je često na putu, te da joj ovo vjerovatno nije jedina adresa stanovanja.

"Soraja je požrtvovana majka, ali baš se trudi da maksimalno sačuva svoju privatnost i privatnost svoje porodice. Svima je to ovdje u zgradi na prvom mjestu, pa i njoj. Koliko sam vidjela, često joj u posjetu navraća jedna drugarica. Tokom trudnoće je baš rijetko izlazila iz stana, videla sam je jednom ili dvaput, i to kad je već imala stomak do zuba. Baš je to sve dobro sačuvala od svih. Ne izlazi ona ni sad previše. Direktno iz stana silazi u garažu, završi sve što ima, pa se opet vraća u stan. Prije neki dan je baš bila s bebom u parkiću, tu u okviru našeg kompleksa. Imala je divna 'Dior' kolica za bebu, koja i ja tražim mjesecima, ali su svuda rasprodata. Muke naše (smijeh). Zna da tu može da se opusti i da šeta u miru. Ako smo negdje bezbjedni, tu smo", završava ova ljubazna komšinica.

(izvor Kurir / MONDO)