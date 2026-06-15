Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija raspisalo je konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2026/2027. godinu, kojim je predviđeno ukupno 10.257 mjesta za buduće srednjoškolce.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Prijave za upis podnose se elektronski putem portala upisi.edu.me od 23. do 25. juna, tokom cijelog dana, dok će 26. juna prijavljivanje biti moguće do 15 časova.

Tokom trajanja upisnog roka škole su dužne da svakog dana objavljuju ažurirane rang-liste kandidata, kako bi učenici mogli da prate svoje mjesto na listi. Konačne rang-liste biće objavljene najkasnije do 30. juna, javljaju Vijesti.

Nakon objavljivanja konačnih rang-lista, primljeni učenici dužni su da školama dostave originalna svjedočanstva iz posljednja tri razreda osnovne škole, kao i diplome o rezultatima na državnim i međunarodnim takmičenjima, ukoliko ih posjeduju. Rokove za predaju dokumentacije odrediće škole.