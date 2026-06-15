Klub poslanika Demokratske partije socijalista neće ove godine predlagati kandidate za članove Žirija za dodjelu Trinaestojulske nagrade, piše Portal Analitika.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

To je na press konferenciji u Skupštini saopštila poslanica te stranke Zoja Bojanić Lalović.

“Razlog je prošlogodišnja dodjela. Ne želimo da dajemo legitimitet tom procesu. Sudski procesi koji se tiču prošlogodišnje dodjele još su u toku”, rekla je ona, javlja portal Analitika.

Kako je dodala, nije riječ o odricanju od odgovornosti, već činjenica da bi učešćem relativizovali otpor koji su građani iskazali prošle godine.

“Kao i u slučaju izbora članova Savjeta RTCG, vlast pokazuje da je jedino zanima institucionalna kontrola”, istakla je Bojanić-Lalović.