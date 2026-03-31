Darko Lazić sa mužem Ane Sević i Kaporom napustio Srbiju: Otišli na sveto mjesto, pa odao počast pokojnom bratu

Darko Lazić je sa Danijelom Nedeljkovićem, suprugom Ane Sević (Darkove prve supruge) i Sašom Kaporom otišao na Svetu Goru.

Iako je Darko Lazić krenuo da nastupa, kako mnogi njegovi prijatelji i kolege ističu - samo on zna kako mu je u četiri zida dok tuguje za bratom Draganom, koji je nedavno nastradao. Porodica i prijatelji ne odvajaju se od Darka, a sada je na put do Svete Gore krenuo sa sadašnjim suprugom Ane Sević, i time dokazao da su veliki prijatelji, a sa njima je i Darkov kolega Saša Kapor.

Darko je objavio slike sa putovanja, koje za njega nesumnjivo ima posebno duhovno značenje u ovim teškim trenucima, te je na jednoj od objava zalaska sunca stavio sliku brata, emodži golubice i slomljenog srca:

U bolnim trenucima, poznatom pjevaču najviše utehe pružaju bliski ljudi među kojima su prijatelji, porodica i kolege. Međutim, nije moglo da prođe neopaženo da je Darko Lazić u ovim teškim vremenima viđen sa sadašnjim suprugom njegove bivše žene Ane Sević.

Sadašnji muž Darkove prve supruge, biznismen Danijel Nedeljković, po svemu sudeći, pokušava da pjevaču skrene misli sa tragedije koja je zadesila porodicu Lazić. Nije nova vijest da su bivši supruznici Ana Sević i Darko Lazić bliski, ali bliskost njenog novog supruga i Darka intrigira mnoge. Nakon fotografije iz automobila, pjevač je podijelio trenurak iz restorana u Grčkoj, gdje njih trojica sjede i uživaju uz obalu mora.