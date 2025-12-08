Ovaj muzičar za jednu pjesmu uzeo 30.000 eura: "Sipao mi je pare na glavu"

Muzičar Mirko Kodić ispričao kako se opario kada je nastupao sa Šabanom Šaulićem

Izvor: Kurir/ Nemanja Nikolić

Na privatnim veseljima muzičari pored dogovorenog honorara uzimaju i veliki bakšiš. Harmonikaš Mirko Kodić se sada prisjetio vrtoglavog iznosa koji je dobio na jednom slavlju.

Mirko je rekao da je proslava bila organizovana u Istanbulu, a tada je dobio 30.000 eura za jednu pjesmu.

"To je bilo u Istanbulu. Nastupao sam sa Šabanom Šaulićem, ali sam izvodio i svoj solo. Jedan čovjek, Pazarac koji je živio u Istanbulu mi je prišao tokom izvođenja pjesme 'Kad pogledam s bedema vidim divan grad, moj zavičaj Novi Pazar', bukvalno mi sipao 20.000 ili 30.000 eura na glavu", rekao je on i dodao:

"Ja nemam problem ni da se vratim sa svirke sa 100 eura, samo ako je druženje sa kolegama i gostima dobro i ako ima dobre svirke".