Preminuo pjevač i klavijaturista koji je sarađivao sa Džejem i Jelenom Karleušom: Od njega se oprostio poznati kolega

Od muzičara Miše Stojačića oprostio se Milan Dinčić.
Klavijaturista i pjevač Miša Stojičić iznenada je preminuo, a tužnu vijest o njegovoj smrti na društvenim mrežama podijelio je njegov rođak.
"Sa velikom tugom obavještavam rodbinu, prijatelje i poznanike da nas je napustio moj voljeni ujak Miša. Pamtićemo ga po njegovoj dobroti, toplini i svemu što je učinio za nas. Zauvek će ostati u našim srcima.
Neka mu je večna slava i hvala. Datum i vreme sahrane biće naknadno objavljeno", stoji u saopštenju porodice.
Od preminulog muzičara oprostio se i njegov kolega Milan Dinčić Dinča.
"Neka ti je Carstvo Nebesko, dragi kolega", napisao je pjevač.
Pokojni Miša bio je poznati pjevač i klavijaturista i vrlo angažovan na privatnim proslavama širom Srbije. Tokom karijere, sarađivao je i pratio na klavijaturama pokojne Darka Radovanovića i Džeja Ramadanovskog, kao i Jelenu Karleušu.
