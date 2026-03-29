logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Preminuo pjevač i klavijaturista koji je sarađivao sa Džejem i Jelenom Karleušom: Od njega se oprostio poznati kolega

Autor Ana Živančević
0

Od muzičara Miše Stojačića oprostio se Milan Dinčić.

Preminuo pjevač i klavijaturista koji je sarađivao sa Džejem i Jelenom Karleušom Izvor: Instagram/printscreen

Klavijaturista i pjevač Miša Stojičić iznenada je preminuo, a tužnu vijest o njegovoj smrti na društvenim mrežama podijelio je njegov rođak.

"Sa velikom tugom obavještavam rodbinu, prijatelje i poznanike da nas je napustio moj voljeni ujak Miša. Pamtićemo ga po njegovoj dobroti, toplini i svemu što je učinio za nas. Zauvek će ostati u našim srcima.

Neka mu je večna slava i hvala. Datum i vreme sahrane biće naknadno objavljeno", stoji u saopštenju porodice.

Od preminulog muzičara oprostio se i njegov kolega Milan Dinčić Dinča.

"Neka ti je Carstvo Nebesko, dragi kolega", napisao je pjevač.

Pokojni Miša bio je poznati pjevač i klavijaturista i vrlo angažovan na privatnim proslavama širom Srbije. Tokom karijere, sarađivao je i pratio na klavijaturama pokojne Darka Radovanovića i Džeja Ramadanovskog, kao i Jelenu Karleušu.

Izvor: Kurir/ MONDO

Tagovi

miša stojiši

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

