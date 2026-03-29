Melina Džinović zakazala svadbu? Milioner iz Monte Karla i dizajnerka organizuju luksuzno vjenčanje, isplivali detalji

Bivša supruga Harisa Džinovića spremna je ponovo da izgovori sudbonosno "da".

Modna kreatorka Melina Džinović zakazala je svadbu sa partnerom milionerom, sa kojim već neko vrijeme uživa u luksuznom životu u Monte Karlu.

Prema riječima dobro obavještenog izvora bliskog paru, pripreme za vjenčanje uveliko su u toku, a ceremonija će biti organizovana na jednoj od najekskluzivnijih lokacija u Monaku.

"Vjenčanje će biti intimno, samo za najbliže prijatelje i porodicu, ali u isto vrijeme nevjerovatno luksuzno. Planirana je gala večera na otvorenom, uz svijeće, kristalne lustere i specijalno osmišljenu dekoraciju sa retkim cvijećem koje stiže iz inostranstva. Gosti će uživati u vrhunskim vinima i jelima koje će pripremati poznati kuvar. Melina će nositi unikatnu vjenčanicu koju je sama dizajnirala, a mijenjaće nekoliko kreacija tokom večeri. Sve mora da izgleda savršeno, ali bez preterane pompe - želi da zadrži dozu intime i elegancije", otkriva izvor i dodaje da su za zvanice već rezervisani luksuzni apartmani u najpoznatijim hotelima u Monte Karlu.

"Lista gostiju je pažljivo odabrana i zaista je riječ o uskom krugu ljudi. Za sve zvanice obezbijeđen je smeštaj u najluksuznijim hotelima u Monte Karlu, gde će imati potpunu privatnost i vrhunsku uslugu. Organizovan je i poseban transfer, a pojedini gosti će na raspolaganju imati i privatne jahte tokom boravka. Melina i njen partner žele da se svi osećaju kao kraljevi, ali bez prevelike gužve i eksponiranja u javnosti."

Iako se kreatorka još uvijek nije javno oglašavala ovim povodom, njen krug prijatelja tvrdi da je potpuno posvećena organizaciji i da želi da ovaj poseban dan bude savršen u svakom smislu.

