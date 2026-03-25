Budući muž Meline Džinović ima 28 funkcija: Otkriveno čime se zapravo bavi biznismen, sve isplivalo u javnost

Izvor: Instagram/kata_kety/printscreen

Od kako je Melina Džinović našla novog partnera, ne prestaju da se pletu priče oko njegove imovine i bogatstva. Riječ je o britanskom biznismenu koji ima milionski kapital. O njegovom imovinskom stanju i funkcijama svjedoče podaci iz poslovnih registara.

Čovjek koji je vjerio Melinu Džinović zove se Džefri Pol Arnold Dej, koji iza sebe ima višedecenijsku međunarodnu karijeru. Rođen je u decembru 1958. godine i britanski je državljanin. U pojedinim zapisima se vodi i kao građanin Monaka, gdje poslednjih nekoliko godina živi.

Ima 28 funkcija

Njegovi lični podaci javno su dostupni na na zvaničnom britanskom registru kompanija (Companies House), koje prenosi UK Companies House. Prema agregiranim podacima sa platforme "CheckCompany", vodi se kao preduzetnik i direktor kompanija, sa najmanje 28 funkcija u različitim poslovnim subjektima tokom karijere.

Milionske zarade

Podaci istog izvora ukazuju da su kompanije sa kojima je bio povezan imale najmanje 1.477.516 funti kapitala akcionara, što je oko 1,73 miliona eura kao i oko 510.272 funti gotovine prema poslednjim dostupnim finansijskim izvještajima.

Budući suprug Meline Galić, nekada Džinović, najnovije imenovanje, prema dostupnim podacima, bilo je u kompaniji "Ruuby Limited", gdje je funkciju direktora obavljao od 18. oktobra 2016. godine, sve do povlačenja sa te pozicije 24. septembra 2024. godine.

Od međunarodnih kompanija do nekretnina u Francuskoj

Podaci ukazuju da je emotivni partner Meline Galić, tokom karijere bio povezan sa više međunarodnih poslovnih sistema, uključujući kompanije iz sektora bezbednosti i konsultantskih usluga.

Istovremeno, francuski registar kompanija, čije podatke objavljuje "Pappers", beleži da je povezan i sa firmom "CRISTOL" iz Salon-de-Provansa.

Riječ je o društvu tipa SCI, koje se koristi za upravljanje nekretninama, a u kojem Dej obavlja funkciju upravnika od 2016. godine.

Melinin vjerenik prošle godine dobio dijete

Inače, kako su domaći mediji saznali, Melinin partner je u junu prošle godine dobio dijete sa mladom Ukrajinkom.

"Melinin novi dečko je u junu dobio dijete sa lijepom i mladom Ukrajinkom. Sa njom je bio kratko u vezi koju su prekinuli tokom njene trudnoće. Uprkos tome, on nije želio da to utiče na dijete koje je odmah po rođenju priznao", rekao je sagovornik i istakao da je modna kreatorka sa njim u vezu ušla kada je bio slobodan.

"Tek nakon njihovog raskida sa Ukrajinkom on je upoznao Melinu i sa njom otpočeo vezu", zaključio je izvor tada i dodao da bi Melina trebalo da upozna njegovo najmlađe dijete.

"Melina je prihvatila situaciju jer je to njegov život prije nje. Ovih dana će upoznati bebu."

Izvor: Blic/ Mondo