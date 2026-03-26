Pjevačica progovorila o skandalu pred finale Zvezda Granda: Spomenula i ucjenu, prevarili je pa tražili 1.000 eura

Pobjednica "Zvezde Granda", Šejla Zonić, otvoreno je govorila o svom iskustvu u muzičkom takmičenju i životu nakon njega.

Pjevačica Šejla Zonić privukla je ogromnu pažnju pobjedom na takmičenju "Zvezde Granda", a nedavno se osvrnula na taj period priznavši da postoji kolega iz takmičenja sa kojim više ne održava kontakt.

Zonićeva je dodala i da jednu stvar ne želi da pamti iz takmičenja:

"Nemam ja ništa loše da pamtim iz Zvezda Granda, osim nekih sitnih stvari koje su se dogodile pred finale interno, između mene i jednog kandidata. Nije se ništa riješilo, riješilo se tako da nismo u kontaktu i to je to" priznala je Šejla, ali nije htjela da otkriva o kome je riječ.

Pevačica je zatim objasnila zašto se sa suprugom vratila u Tuzlu nakon šest mjeseci života u Beogradu.

"Živjeli smo u Beogradu od novembra 2024. do aprila 2025. godine. Bilo nam je super zbog aerodroma, ali kada je krenula sezona nismo mogli da izdržimo taj tempo i gužve beogradske. Sada kada se otvorio autoput, dva i po sata sam od Beograda i više nije bilo potrebe da stanujemo tu. Nismo isključivi sigurno ćemo opet nekada živjeti ovdje ili kupiti nekretninu" priznala je Šejla.

O hakerskom napadu na svoj TikTok nalog, rekla je:

"Hakovali su mi TikTok prije tri mjeseca. Kliknula sam na neki mail koji je izgledao oficijalno, ukucala lozinku i sve je nestalo. Imala sam 130 hiljada pratioca na tom profilu, i pustila sam to, idemo ispočetka. Nisam htjela da im plaćam 1.000 eura jer bi to išlo u nedogled vjerovatno, i nisam htjela da im dajem povoda za dalje ucjene" rekla je Šejla.

Šejla se osvrnula i na svoje rano odrastanje i odlazak iz kuće sa 14 godina radi školovanja u srednjoj muzičkoj školi u Bihaću.

"Otišla sam od kuće sa 14 godina u srednju muzičku školu u Bihać, to srednjoškolsko doba mi je stvarno jedno od najljepših, čak ljepše i od studentskih dana. Roditelji su me podržali u tome da se odvojim i odem dalje na školovanje. Moji roditelji su jako jednostavni i skromni ljudi, nisu naviknuti na ove stvari. Kada pročitaju ili čuju nešto, ne kažu mi to, ne žele da me opterećuju pa mi ni ne govore sve što ih muči kad pročitaju nešto loše u medijima. Neće oni nikad prvi ništa spomenuti, čekaju da li ću ja nešto reći o pričama koje se pojave u medijima "zaključila je Šejla.

