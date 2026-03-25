Maji Marinković ponovo pukao silikon u zadnjici: Hitno zvali voditelja, njegova reakcija šokirala gledaoce (Video)

Maja Marinković je ranije napuštala rijaliti zbog istog problema

Izvor: Instagram/majamarinkovic

Starleti Maja Marinković je ponovo pukao silikon u zadnjici, samo nekoliko mjeseci nakon što je izvedena iz rijalitija kako bi joj ljekari sanirali isti problem.

Učesnici rijalitija su hitno obavestili Milana Milioševića tokom lajva u "Eliti 9", koji se uputio kao toaletu kako bi ukazao pomoć Maji Marinković, a onda se našalio.

- Pa dobro, ona će vremenom pucati sva, ona je sva plastična. Ima sreću, neće izgledati kao prije - rekao je on, a takmičari su se smijali.

"Mogla sam da dobijem sepsu"

Maja Marinković se podvrgla mnogim korekcijama i estetskim operacijama, a nedavno je morala da napusti Šimanovce kako bi otišla na operaciju. Kako je njen otac tada rekao, imala je operaciju vađenja silikonskih implantata iz zadnjice, a operacija je trajala dva i po sata.

Marinkovićeva je pošto se vratila u rijaliti, rekla da je mogla da dobije sepsu da su kojim slučajem nije na vrijeme otišla na operaciju. - Ništa, fileri, to mora da se dopuni, ali nisam imala više prostora - otkrila je Maja cimerima i dodala - Krenulo da mi curi, nije više moglo da prihvati. Mogla sam da dobijem sepsu - ispričala je ona.