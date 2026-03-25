Najstarija srpska glumica (96) posle duže vremena u javnosti: Koleginica objavila sliku, reagovala i Sloboda Mićalović

Autor Dragana Tomašević
Glumica Renata Ulmanski 29. novembra prošle godine proslavila je 96. rođendan. U javnosti se gotovo i ne pojavljuje, a sada je isplivala njena fotografija koju je objavila glumica Bojana Stefanović na svom Instagram profilu.

Renata Ulmanski rijetko se pojavljuje na javnim događajima, a sada je napravila izuzetak pa je prisustvovala svečanosti na kojoj je glumici Narodnog pozorišta, Bojani Stefanović uručena nagrada “Vitomir Bogić”.

Bojana je nakon uručene nagrade pozirala sa Renatom, a komentari su se nizali. Među prvima je objavu komentarisala Sloboda Mićalović koja je ostavila emotikon u obliku srca.

Renata se može pohvaliti bogatom karijerom. Svi je pamte kao Jucu u čuvenom „Pop Ćira i pop Spira“, a onda je nekoliko decenija kasnije u istoimenom ostvarenju odigrala frau Gabrijelu. Zatim su se nizale uloge: "Salaša u Malom ritu", "Diližansa snova", "Sivi dom", "Lepa sela lepo gore". 

- Iako ničim posebno nisam vezana za Vojvodinu, mentalitet prečana mi je najdraži i najbliži. Volim onu njihovu tihu žurbu. Kod Vojvođana vi ne vidite da se žure, a vidite da stižu. Nisu nametljivi, nestrpljivi, zagriženi. Sve ono što ni ja nisam, i što kod drugog ne podnosim - rekla je Renata jednom prilikom.

Pored Mire Banjac ona se ubraja u najstarije srpske glumice

- Gospođa, zaista gospođa Renata Ulmanski u mom životu ima crvenim slovima zapisano ime. Vrlo je teško pričati o osobi koja je pola vijeka moj istinski prijatelj. Godine su učinile da pređemo u jedno ozbiljno prijateljstvo, a to prijateljstvo se moralo zaslužiti. I dozvoljavalo mi je da budem bliska i u njenoj porodici - rekla je jednom prilikom Mira.

