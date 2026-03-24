Dragana Mićalović se slomila nasred Kneza: Zbog jedne stvari joj potekle suze, sve snimljeno

Snimak glumice vrlo brzo je postao viralan na Tiktoku.

Poznata glumica Dragana Mićalović privukla je pažnju prolaznika u Knez Mihailovoj, gdje je usnimljena u nesvakidašnjem, emotivnom trenutku.

Naime, Dragana se zaustavila kako bi poslušala uličnu pjevačicu Katarinu, čiji je nastup očigledno ostavio snažan utisak na glumicu. Sve vrijeme je telefonom snimala izvođenje na ivici suza.

Prolaznici koji su se zatekli na licu mjesta primijetili su koliko ju je numera dirnula. Jedan od njih je usnimio poznatu glumicu, a video je vrlo brzo postao viralan na TikToku.

Podsjetimo, Dragana je nedavno u jednoj kafani proslavila 35. rođendan, okružena prijateljima, muzikom i veselom atmosferom koja je potrajala do kasno u noć.

Među gostima je bila i njena sestra, Sloboda Mićalović (44), koja je uživala u provodu sa bliskim ljudima. Kada je atmosfera dostigla vrhunac, Sloboda je uzela mikrofon i zapjevala hit Lepe Brene "Poželi sreću drugima", što je dodatno podiglo raspoloženje u kafani.