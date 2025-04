Milena Ćeranić oplela po estradi, kolege nazvala "skotovima": Zbog njene izjave reagovao i Žika Jakšić

Pjevačica Milena Ćeranić otkrila da se na estradi susrela sa osobama koje su pokušavale da joj "podmetnu nogu"

Izvor: MONDO/U.Arsić

Pjevačica Milena Ćeranić (38), koja je nakon učešća u rijalitiju Farma izbačena iz Granda, nedavno je u jednom intervjuu osula drvlje i kamenje po svojim kolegama. Ćeranićka je tada istakla je da je doživjela veliku sabotažu u svijetu muzike.

"Uvijek sam se vodila time da ne diram nikoga prva, tačnije onom starom: "Ne diram te, ne diraj me" Mnogo je onih koji su na sve načine pokušavali da mi odmognu, i to kada sam bila pilence. S druge strane, imala sam svoj izraženi karakter i dok sam bila dijete. Nisam znala šta su skotovi dok ih nisam upoznala. Samoinicijativno sam ušla u estradni svijet, i nisam željela da me brane mama, tata ili neko mnogo jak. Željela sam da se izborim sama, i to me je ojačalo. To su idioti, skotovi i zli ljudi koji odavno ne mogu da me povrede ili pomjere", rekla je pjevačica.

Nedugo nakon intervjua Milene Ćeranić, oglasio se i Žika Jakšić i objasnio detalje raskida ugovora.

"Ogledao sam cijeli intervju Milene Ćeranić. Impulsivna je i sada kao i kad je bila mlada, ali sada odaje utisak zrele osobe koja zna šta želi. Lijep intervju, uživao sam gledajući ga. Što se tiče njenih komentara u vezi mog ponašanja vezanog za raskid saradnje sa Grand produkcijom, mislim da je razumljivo što se ljuti na mene. Istina je da sam uvijek bio protiv toga da Zvezde Granda idu na "Farmu" jer sam smatrao da njima ta vrsta popularnosti ne treba i da je to moralna po*nografija koja im dugoročno ne može donijeti ništa dobro. Istina je da se ona onako impulsivna, nije snašla u tadašnjem rijalitiju i da je svojim ponašanjem i postupcima prema tadašnjem momku Nemanji Stefanoviću navukla gnijev šire publike", ispričao je Žika tada.

