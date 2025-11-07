Saša Kapor ispričao kako je upoznao Nikolinu Kovač sa kojom čeka treće dijete
Pjevačica Nikolina Kovač i njen suprug Saša Kapor objavili su najljepše vijesti o proširenju porodice. Oni posle posle sina i ćerke čekaju treće dijete, a pjevačica je otkrila i da će dobiti još jednog sina.
Oni važe za jedan od najskladnijih parova na estradi, a malo ko se sjeća kako je počela njihova ljubav.
"Pitao sam sa kim radim, a onda je ušla"
Saša je jednom prilikom ispričao kako u prvom trenutku kada su radili zajedno nije mogao ni da pretpostavi da će jedog dana da oženi Nikolinu.
"Iskreno, prvi put kada smo se upoznali, ona je tad već bila u takmičenju i mene su zvali iz Grand produkcije da pjevamo duet Nikolina i ja, od mene i Ane Kokić 'Ako ljubav nestane'. Bio sam u fazonu 'Okej' i to smo uradili maksimalno profesionalno, ništa se u tom trenutku nije činilo da će biti nešto", rekao je, a zatim dodao u kom trenutku je shvatio da je ona prava:
"Kad je ušla u klub nisam znao da je to ona": Čekaju treće dijete, a ovako je počela ljubav estradnog para
"Shvatio sam kada smo radili zatvaranje kluba 'Kolektiv'. Sjećam se da sam tada zvao menadžera i pitao ga 'Sa kim radim?' i on mi je rekao da Nikolina radi i Ana Sević. Kada je ušla u klub, nisam mogao da je ne primijetim, bio je mrak i nisam znao uopšte da je to ona. To je prvo veče da smo kliknuli i krenuli intezivnije da se družimo, ali kada smo ušli u vezu i osvrnuli se na taj prvi nastup, vidi se da je energija i tad postojala."
Strožiji roditelj
Saša je ranije za Grand otkrio ko je strožiji u ulozi roditelja.
"Podijeljeni smo tu. Ja sam bio strožiji prema Nikolaju, jer je on muško. U poslednjem periodu, Nikolina mi govori da sam postao strašni sud. Ne znam, tu smo negdje", istakao je pjevač tada.
