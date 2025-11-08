"Beba se desila kada mi je bio potreban viši stepen ljubavi: Nikolina Kovač 6 mjeseci krila trudnoću, sada se oglasila

Nikolina Kovač ne krije sreću zbog svog blagoslovenog stanja.

Izvor: Instagram/printscreen/nikolina.kovac

Pjevačica Nikolina Kovač čeka treće dijete. Ona je čak šest mjeseci krila ovu lijepu vijest, a sada je otkrila da jedva čeka da upozna sina.

Ona je otkrila da je trudna prelijepim snimkom na Instagramu, na kome se pojavljuje i njen suprug, pjevač Saša Kapor. Par će uskoro dobiti dečaka, a Nikolina je uz emotivan snimak napisala emotivne riječi:

"U nebo pogledaj, sunce sija jače nego ikada, jedno srce kuca za sve nas, ljubav je naša pobjeda.Zajedno kroz vetrove, oluje, mećave, nova radost dolazi, svetlo iznad svetlosti… Katkad imaš neke druge želje, planove, Bog zna šta ti je potrebno, šta je najbolje za tebe, zato prepusti se… Ljubav je naša zakletva, smisao, potreba, jedni drugima mi smo sve, raduj se, samo raduj se!", napisala je ona.

Nikolina se sada oglasila i otkrila kako se osjeća.

"Osećam se odlično. Stalno sam u pokretu jer sa dvoje male djece nije moguće drugačije. Uveliko sam ušla u šesti mjesec, termin mi je u februaru. Svi se jako radujemo bati i jedva ga čekamo. Beba mi se desila kada mi je bio potreban stepen više ljubavi, to je dar od Boga i zahvalna sam na svemu. Svirke sam trenutno stavila po strani, ali jedva čekam da se ponovo družim sa publikom", rekla je Nikolina za Informer.