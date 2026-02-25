Novaković Đurović je nakon saslušanja kazala da se prijava odnosi na rušenje nelegalnih objekata kompanije Montenegro Petrol.

Izvor: URA

Bivša ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ana Novaković Đurović jutros je saslušana u Specijalnom državnom tužilaštvu SDT povodom krivične prijave Montenegro Petrolaa za rušenje njihovih nelegalnih objekata. Dok Novaković Đurović poručuje da je država postupala u javnom interesu, advokat Montenegro Petrola Nikola Martinović očekuje da predmet dobije epilog pred sudom.

“Kao što smo i pretpostavili, u pitanju je krivična prijava Montenegro Petrola za rušenje njihovih nelegalnih objekata. Ponovila sam ono što je jasno, da smo postupali u skladu sa zakonom, da je bio proglašen javni interes. Upravo zahvaljujući tim našim aktivnostima smo spasili vodoizvorište Bolje sestre”, rekla je bivša ministarka.

Ona je naglasila da očekuje da prijava bude odbačena.

“Sa jedne strane imate građevinsku mafiju koja je postavljala na državnom zemljištu nelegalne objekte i nelegalno se bogatila. Sa druge strane imate državu koja je branila javni interes”, poručila je Novaković Đurović.

Advokat Nikola Martinović, koji u ovom predmetu zastupa Montenegro Petrol, kazao je da očekuje ishod pred sudom.

“Poslije javnih najava da će se govoriti o svemu, danas sam prisustvovao saslušanju gospođe Novaković, u kojem je odbila da odgovara na moja pitanja kao punomoćnika oštećenog Montenegro Petrola”, rekao je Martinović.

On dodaje da bivša ministarka nije odgovorila ko je odabrao da se ruše objekti Montenegro Petrola, niti na niz drugih pitanja.

“Odgovarala je na pitanja tužioca, pa sam i ja saznao da u Vladi postoji mogućnost da ministarstvo na čijem je čelu bila gospođa Novaković dostavi Vladi nešto 10. februara, a da Vlada o tome donese zaključak 9. februara”, naveo je advokat.

Martinović ističe da je rušenje sprovedeno bez ikakvog rješenja i očekuje da se nakon istrage predmet nađe pred sudom.