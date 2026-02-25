Na PZE i bivši kandidat za predsjednika Srbije: Nastala drama pred njegov nastup, sad prvi put progovorio o svemu

Luka Maksimović poznatiji kao Ljubiša Preletačević Beli nastupa na ovogodišnjoj PZE sa svojim bendom Kosmos Trip

Večeras se održava prvo polufinalno veče "Pjesme za Evroviziju", a jedan od takmičara koji je privukao veliku pažnju je i Luka Maksimović koji se svojevremeno okušao i u političkim vodama.

Tada se predstavljao kao Ljubiša Preletačević Beli, vođa nekadašnje satirične političke stranke "Sarmu prob’o nisi".

Njegova stranka je učestvovala na lokalnim izborima 2016. gdje je u opštini Mladenovac osvojila 20% glasova i 12 mandata. Učestvovao je na predsjedničkim izborima 2017. pod likom Preletačevića, zauzevši treće mjesto sa 9,44% glasova. Godine 2018. napustio je svoju stranku.

Sada je uplovio u muzičke vode, a sreću na ovogodišnjoj PZE okušaće sa bendom Kosmos trip i pjesmom "Sve je u redu".

Inače, Luka je otkrio da je upravo pred probu njihovog nastupa pukao kran zbog čega je izvođenje pred stručnim žirijem bilo pomjereno za tri sata.

- Čekali smo četiri sata jer je kran pao, niko nije povrijeđen hvala Bogu. Ne vjerujem da će se na bini dogoditi neki peh.

On je dodao i da sada ima veću tremu nego kada se bavio politikom.

- Beli je političar, a ovdje je Luka. Veću tremu sam imao tada jer je to bilo prvo suočavanje sa medijima, a sada smo lagani.

Luka Maksimović je dodao i da im nije problem što nastupaju drugi.

- Spremni smo. Nije nam problem što nastupamo drugi, to nam je čak lakše. Kandidati nam se odlično čine, ima dosta sjajnih nastupa. Fenomenalno se slažemo sa ostalima. Sve je na jako visokom nivou.

Na pitanje o glasinama da su takmičenja namještena kao i sama Evrovizija rekli su šaljivo:

- Neka namjeste da mi odemo u Beč, nećemo se žaliti.



