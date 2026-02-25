Nakon kliničke smrti, Taki Marinković hitno operisan: Krije sve od Maje, otkriveno u kakvom je stanju

Saniran ozbiljan zdravstevni problem.

Izvor: RED TV/screenshot

Otac učesnice "Elite 9" Maje Marinković, Radomir Marinković Taki, imao je hitnu operaciju.

Njemu je odstranjen kamen iz žučne kese.

Taki je ranije govorio o ozbiljnim zdravstvenim problemima, uključujući šećernu komu i kliničku smrt

Marinković se oglasio nakon operacije i otkrio kako se osjeća.

- Dobro se osjećam, hvala vam na pitanju, ne bih da dođe informacija do moje ćerke pa da se sjekira. Za sada je sve u najboljem redu - rekao je on kratko.

"Upao sam u šećernu komu i stalo mi je srce"

Podsjetimo, Taki je prije oko godinu dana govorio o zdravstvenim problemima i otkrio da je doživio kliničku smrt.

- Bio sam malo na nebu 15 sekundi, ali još nije vrijeme došlo za mene i spustili su me nazad...Naglo mi je pao šećer, upao sam u šećernu komu i stalo mi je srce, pa su me strujom povratili. Doktori su fenomenalni, svi su toliko ljubazni, neki put mi je neprijatno... Dva, tri puta je počelo da mi se vrti u glavi i za noć sam popio pet litara vode. Odmah sam otišao kod doktora, on mi kaže da izvadimo krv. Nije mogao aparat da izmjeri, odmah uput za bolnicu. Kako su me stavili na aparate, ja sam istog momenta pao u komu. Neki ženski glas me je iz daljine zvao, ne mogu da se sjetim. Moraću da idem na operaciju srca u najskorije vrijeme. Ko god je došao kod mene, prošlo je nekih 15 ljudi, svi su od stresa dobili i sve od stresa prolazi - rekao je Taki tada i dodao:

- Doktorka me je pitala šta radim i čime se bavim, kako živim...Ne pijem, ne pušim, ne drogiram se, ne pijem kafu, sve je od stresa. Maja je sedam godina bila u rijalitiju, a to je za mene stres, to je uticalo na mene. Javljali su mi se mnogi prijatelji, dolazili su u posjetu, Maja mi je svaki dan dolazila i donosila mi. Ja sam morao posle svakog ručka da šetam, zbog šećera i svega toga. Mislim da sam 20 kilograma smanjio kilaža - rekao je Marinković.



