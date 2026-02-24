logo
Bila s Markom Miljkovićem i izazvala haos izjavom o bečkoj: Ena Popov završila 2 fakulteta, evo šta je po zanimanju

Bila s Markom Miljkovićem i izazvala haos izjavom o bečkoj: Ena Popov završila 2 fakulteta, evo šta je po zanimanju

Autor Dragana Tomašević
0

Ena Popov proslavila se učešćem u rijalitiju "Veliki brat" nakon čega je izgradila voditeljsku karijeru. Iako je godinama prisutna na javnoj sceni, neke detalje iz njenog života i dalje malo ko zna.

Ena Popov završila 2 fakulteta Izvor: Ig enapopov

Bivša rijaliti učesnica, sada voditeljka Ena Popov, završila je dva fakulteta.

Osnovnu i srednju školu završila u Novom Sadu, a potom je diplomirala je na Fakultetu za preduzetni menadžment na Univerzitetu Braća Karić. Nakon toga je diplomirala i na Akademiji za odnose sa javnošću.

- Od maja sam diplomirani menadžer. Željela sam da nadogradim postojeće znanje i naučim više o marketingu i predstavljanju proizvoda i usluga kako bih svom brendu kupaćih kostima pomogla da postane vidljiv, popularan i voljen– rekla je jednom prilikom Ena za "Hello".

Živi u luksuznoj kući u Novom Sadu

Ena je u dugogodišnjem braku sa biznismenom Nenadom Čankom s kojim ima dvoje djece. Par živi u jednoj od najluksuznijih vila u Novom Sadu, a jednom prilikom je govorila o porodičnom životu.

- Supruga i mamu pitam za savjete u životu. Suprug umije da me prizemlji, a mama je i dalje tu negdje za te neke privatne međuljudske stvari. Zna i da me iznervira, mislim da nije u pravu, ali na kraju se ispostavi da je uvijek u pravu - rekla je Ena tada i dodala:

-Ja sam u kući koja je loš policajac, tata je dobar, ali moramo da vaspitamo ćerke da budu dobri ljudi, kad porastu da budu kvalitetne osobe. Ja sam ta ruka koja i miluje i mazi i konstantno ih grlim, ljubim i volim, ali umijem da pokažem i svoju tvrđu stranu.

U centru skandala zbog "bečke"

Ena Popov je prošle godine, gostujući u emisiji Goce Tržan, otkrila da smatra da njene ćerke treba da nađu momke koji odgovaraju stilu života koji one vode. Kao majka dvije djevojčice, Ena je iskreno priznala da već sada osjeća blagu zabrinutost zbog budućih izbora svojih ćerki.

"Pitala sam Riu kako će birati dečka, a ona mi je rekla: "Ako u restoranu naruči bečku i pomfrit umjesto školjki – nije za mene!", rekla je Ena u emisiji kod Goce Tržan, a u studiju su je svi iznenađeno gledali.

Tagovi

ena popov Marko Miljković fakultet zanimanje

