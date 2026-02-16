Jovana Jeremić oprostila prevaru, pa otkrila: "Razlog za razvod je samo kad se muškarac zaljubi u ljubavnicu"

Voditeljka Jovana Jeremić svojevremeno je govorila je govorila o prevari, kada je priznala da je istu oprostila.

Jovana Jeremić kaže da postoji razlika između prevare i varanja, pa je otkrila i da li je ona bila u situaciji da oprosti istu. Jeremićeva tvrdi da prevara nije razlog za razvod, već ako neko razvije emocije prema drugoj strani.

"Jesam oprostila", priznala je Jovana.

"Jesam oprostila", priznala je Jovana.

Mediji su spekulisali da ju je bivši suprug prevario pre braka, ali nije želela da govori na tu temu, iako je imala jasan stav što se tiče preljube.

"Brak se ne raskućava zbog ku***"

"Moj stav je jasan, brak se ne raskućava zbog ku***. Brak se čuva ukoliko je prava ljubav i ukoliko je kapital u pitanju. Brak se ne raskućava zbog ku**e, ona služi da se muškarac izd*nda nad njom, a potom završi priču. Brak se prekida kada se neko zaljubi, kada neko paralelno ima vezu, kada neko ima ozbiljnu ljubavnicu koju voli više od žene, to je razlog za razvod", govorila je Jeremićeva.

Prisetimo se Jovaninog bivšeg supruga Voje:

Prisetimo se Jovaninog bivšeg supruga Voje:

"Moraš da imaš muški mozak"

Jovana smatra i da treba preći preko prevare za jednu noć i nikada je ne spomenuti muškarcu tokom svađa.

"Lepo, moraš da maš muški mozak. To je samo strast, to su apsolutno nebitne i površne stvari. Žene nemojte biti površne. Lično savršeno razumem muškarce, i možda je to moj ključ uspeha kod njih", zaključila je tada voditeljka za domaće medije.