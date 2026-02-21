Jovana Jeremić zabranjena u Crnoj Gori!

Jovana Jeremić prokomentarisala je odluku Savjeta Agencije.

Izvor: printscreen/youtube/ Novo jutro

Jovana Jeremić oglasila se nakon što je crnogorski Savjet Agencije za audiovizuelne medijske usluge saopštio odluku o obustavi emitovanja njenog jutarnjeg programa.

Naime, donijeta je mjera kojom se privremeno ograničava prijem i reemitovanje emisije „Novo jutro – Jutro s dušom“, koja se prikazuje u okviru programa TV Pink, a čije je zaštitno lice upravo Jeremićeva.

Kako je saopšteno, razlog za ovu mjeru bio je kontroverzni govor iznijet u programu, što je izazvalo burne reakcije u javnosti.

Tim povodom oglasila se i Jovana Jeremić, poručivši da joj ovakve situacije nijesu nepoznate.

„Ni prvi, ni posljednji put – ovo smo već vidjeli. Svaki put kada predstoje izbori u Crnoj Gori, uvijek se zamrači program ‘Jutro s dušom’, jer je najuticajniji u zemlji. Mene Crnogorci obožavaju. A pošto mi je uticaj dodatno ojačan i Crnogorci i Crnogorke me cijene, oni znaju da imam najveći uticaj i da im smetam“, započela je voditeljka, koja je započela zajednički život sa Tigrom.

Ona je potom dodala da vjeruje da će i ova zabrana biti kratkog daha.

„Ali i to će proći. S obzirom na to da sam buduća crnogorska snajka, ne znam šta bih im poručila, osim da sam virus za koji vakcina ne postoji. Nema lijeka u apotekama. Ne mogu mene toliko da zabrane, koliko ja mogu iznova da niknem“, nastavila je Jovana.

Jeremićeva ističe da odluku vidi kao potvrdu svog uticaja.

„Ovo samo pokazuje koliki politički uticaj imam u Crnoj Gori, a ja sam samo običan novinar i voditelj. Važna nije funkcija, nego iskrenost i poštenje u onome što radiš. Mnogi su me pokušavali precrtati, ali su me crtali iznova. To je moja sudbina. Istina uvijek pronađe put kao voda. Na ovakav način mi samo povećavaju popularnost“, poručila je ona na kraju.

Kako prenosi aktuelno.me, odluka Savjeta Agencije rezultat je sprovedenog postupka u skladu sa Evropskom konvencijom o prekograničnoj televiziji, tokom kojeg je Savjet postupao vodeći računa o principima zaštite slobode izražavanja i garantovanja reemitovanja stranih programa na teritoriji Crne Gore.

„Mjera se izriče na period od šest mjeseci zbog kršenja člana 7, stav 1 Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji, kojim je propisano da sadržaj programa mora poštovati dostojanstvo ljudskog bića i osnovna prava drugih. Analizom emitovanog sadržaja u posmatranom periodu, Savjet Agencije utvrdio je da sporni govor nije bio usmjeren isključivo ka jednoj grupi, već prema više nacionalnih i etničkih zajednica, sa dominantnim i najoštrijim usmjerenjem ka pripadnicima crnogorske nacije, ali i prema hrvatskoj manjini, hrvatskim građanima i građanima Republike Turske“, saopštila je Agencija.

Navodi se i da je tokom postupka Agencija uputila dva obavještenja Regulatornom tijelu za elektronske medije Republike Srbije, omogućavajući regulatoru zemlje porijekla da u okviru svoje nadležnosti preduzme mjere u vezi sa spornim sadržajem koji se emituje sa njene teritorije. Na sjednici održanoj 11. februara 2026. godine, Savjet Agencije konstatovao je da se, i nakon upućenih obavještenja, sporni sadržaj nastavio emitovati u okviru programa TV Pink, pa je, radi zaštite javnog interesa i prava drugih, donijeta odluka o ograničavanju reemitovanja predmetnih programa.