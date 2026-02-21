Stravična tajna pjevačice o kojoj bruji Balkan: Otac joj ubio majku i dvije drugarice, a kasnije uradio nezamislivo

Antonija Kihalić oduševila je žiri svojim glasom i talentom u hrvatskom muzičkom takmičenju "Zvijezde", ali njena životna priča je ostavila sve bez teksta

Izvor: Printscreen/RTL

Antonija Kihalić svojevremeno je oduševila region moćnom izvedbom pjesme „House of the Rising Sun“ u hrvatskom muzičkom takmičenju „Zvijezde“, a simpatije javnosti osvojila je i svojom teškom životnom pričom.

Mlada pjevačica tada je otvoreno govorila o porodičnoj tragediji, priznajući da je njen otac, Vlastimir Kihalić, 2005. godine ubio njenu majku i dvije njene prijateljice.

Njena ispovijest izazvala je snažne reakcije publike, koja je prepoznala hrabrost da, uprkos bolnoj prošlosti, nastavi da se bori za svoje mjesto na muzičkoj sceni.

"Moj tata je ubio mamu i njene dvije prijateljice"

„Imala sam 13 godina, to je bilo 2005. godine, moj tata je ubio mamu i njene dvije prijateljice i onda se objesio u zatvoru par godina kasnije. Brat i ja smo bili kod bake i djeda, baka je umrla prošle godine... Napravio je to jer je... Mama je zatražila razvod, on je bio u ratu, imao je PTSP, bio je u jako lošem stanju, čak je tražio pomoć, nijesu mu je pružili, dogodilo se to što jeste, nije mogao izdržati...“, kroz suze je opisala Antonija.

Izvor: Printscreen/RTL

Ona je tada otkrila da joj dečko najveća podrška, a da teške trenutke liječi – pesmom.

„Nekad kad pjevam, neka me pjesma podsjeti na neke događaje u mom životu, osjetim to i prenesem na druge koji me slušaju“, rekla je Antonija, koja se i dan-danas bavi pjevanjem.

Inače, o dvoje tinejdžera, Antoniji i godinu starijem bratu, brigu su preuzeli baka Marija i đed Milan Kihalić iz Prekope, sela između Petrinje i Gline. Djecu su u početku odvodili ocu u posjetu, a na povratku bi obavezno s njima otišli na grob majke Željke.

Sestra i brat radovali su se odlasku ocu, pa je Vlastimiru Kihaliću sin u jednom pismu napisao:

„Većina dječaka mrzela bi oca koji im je ubio majku. Ali, iz nekog neobjašnjivog razloga, ja tebe, tata, ne mogu da mrzim. Naprotiv, volim te jer znam da to nijesi učinio ti, već nešto drugo što je ušlo u tebe.“