Ana Nikolić zbog Raleta otkačila prijatelje? Pjevačica posle skandala u Dubaiju njih krivi za probleme u vezi

Ana Nikolić zbog Raleta otkačila prijatelje? Pjevačica posle skandala u Dubaiju njih krivi za probleme u vezi

Autor Dragana Tomašević
0

Ana Nikolić i Rale Ratković ponovo su zajedno, a pjevačica je zbog mira u vezi, navodno prekinula kontakt s prijateljima

Ana Nikolić zbog Raleta otkačila prijatelje? Pjevačica posle skandala u Dubaiju njih krivi za proble

Nedugo nakon skandala u Dubaiju, kada su se posvađali Ana Nikolić i Goran Ratković Rale, par se pomirio, a sada navodno i utvrdio izvor problema u njihovom ljubavnom odnosu - bliski prijatelji.

Kurir je pisao da je kompozitor je planirao pomirenje s pjevačicom, a sada, nakon što su obnovili svoj odnos, shvatili su da im razdor u vezi prave treća lica.

Ana je navodno zbog toga "otkačila“ veći dio svoje prijateljske ekipe jer samo tako, navodi naš izvor, može da obezbijedi mir u kući s Raletom.

Prema tvrdnjama izvora koji se kreću blizu pjevačice, Ana je odlučila da se povuče iz društvenog života jer smatra da joj prijatelji narušavaju vezu komentarišući Raleta i iznoseći mišljenja koja ona više ne želi da sluša. Svi ti negativni komentari uticali su na njeno ponašanje prema Raletu i dolazilo je do žestokih sukoba.

Tagovi

Ana Nikolić goran rale ratković pjevačica

