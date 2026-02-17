Uhapšena dvojica osumnjičenih za prebijanje sina Snežane Đurišić: Marko Gvozdenović ima teške povrede

Marku Gvozdenoviću polomljena rebra, ima modrice i ogrebotine po tijelu.

Izvor: facebook/screenshot/markoni80

Policija je pronašla i uhapsila dvojicu osumnjičenih za prebijanje sina pjevačice Snežane Đurišić, Marka Gvozdenovića (46), saznaju domaći mediji.

Po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu određeno im je zadržavanje do 48 sati posle kog će biti privedeni na saslušanje.

Iz tužilaštva je potvrđeno da je zadržavanje do 48 sati određeno Z.L. (53) i L.S. (26) zbog sumnje da su izvršili krivično djelo nanošenje teške tjelesne povrede, kao i druga krivična djela.

Podsjetimo, sin pjevačice Snežane Đurišić, Marko Gvozdenović prema nezvaničnim informacijama, pretučen je u jednom stanu na Vračaru. Njega su, kako prenose mediji, pretukle komšije. Gvozdenović je hitno primljen u bolnicu i smješten je na odeljenje Hirurgije.

Gvozdenović je navodno zadobio povrede u predjelu grudnog koša, vidljive modrice po tijelu, oguljotine na laktovima, kao i hematome i razderotine na glavi. Zbog preloma više rebara hitno je primljen i ukazana mu je ljekarska pomoć i obavljena dodatna dijagnostika.

Kako navodi izvor, u trenutku prijema bio je svjestan, sa teškim povredama i bolovima.

Podsjetimo, prema nezvaničnim informacijama iz istrage, do incidenta je došlo prije dva dana u popodnevnim časovima kada je Gvozdenović otišao u posjetu svom komšiji. Pod okolnostima koje se još utvrđuju, izbila je žučna rasprava koja je ubrzo eskalirala u fizički obračun.

Izvor: Kurir/ MONDO