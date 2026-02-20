Ništa od svadbe, Melina izmislila da se udaje: Isplivale nove informacije o planovima njenog 70-godišnjeg vjerenika

Nakon burnog razvoda od Harisa Džinovića, modna kreatorka Melina Džinović i dalje je u žiži interesovanja javnosti.

Ljubavni život Meline Galić ne prestaje da intrigira javnost, a mjesecima unazad ne prestaje da se priča i o njenim navodnim planovima za vjenčanje sa bogatim vjerenikom sa kojim je nedavno uslikana na Nedelji mode.

Međutim, izvori bliski kreatorki tvrde sada da od svadbe nema ništa.

"Od svadbe nema ništa. Nikakvog vjenčanja niti velikog slavlja neće biti. Tačno je da Melina ima ozbiljnog partnera i da joj je s njim lijepo. On joj pruža stabilnost, sigurnost i luksuz na koji je navikla. Zahvaljujući njemu, živi bez briga, putuje i uživa, ali to ne znači da planira brak", navodi izvor.

Spekulacije o navodnoj svadbi, prema istim tvrdnjama, potekle su upravo iz kruga njenih prijatelja.

Ipak, priča ima i drugu dimenziju. Kako se navodi, odnos između Meline i Harisa nakon razvoda nije ostao prijateljski. Javna iznošenja detalja iz njihovog privatnog života, koja su dolazila s pjevačeve strane, navodno su je dodatno pogodila.

"Jasno je da nisu ostali u dobrim odnosima. Melini je zasmetalo što su neke stvari iznijete u javnost. Na neki način je željela da pokaže da je nastavila dalje i da je srećna. Priča o udaji možda je bila način da pošalje poruku pjevaču, da se on iznervira", kaže sagovornica koja tvrdi da je dobro upućena u dešavanja.

U međuvremenu, kreatorka se u potpunosti posvetila poslu. Luksuzna putovanja, večere u ekskluzivnim restoranima i diskretna pojavljivanja na privatnim događajima samo su dodatno podgrijala priče da uživa u vezi sa imućnim partnerom (70).

Ipak, oni koji je dobro poznaju tvrde da Melina nije žena koja olako donosi odluke kad je brak u pitanju. Posle dugogodišnje zajednice i turbulentnog razvoda, navodno je opreznija nego ikad.

"Ona sad želi mir. Ne želi medijsku pompu, niti spektakularna vjenčanja pod reflektorima. Ako ikad odluči da se ponovo uda, to će biti tiho i daleko od očiju javnosti ", tvrdi izvor.

