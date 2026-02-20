logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ništa od svadbe, Melina izmislila da se udaje: Isplivale nove informacije o planovima njenog 70-godišnjeg vjerenika

Ništa od svadbe, Melina izmislila da se udaje: Isplivale nove informacije o planovima njenog 70-godišnjeg vjerenika

Autor Jelena Sitarica
0

Nakon burnog razvoda od Harisa Džinovića, modna kreatorka Melina Džinović i dalje je u žiži interesovanja javnosti.

Ništa od svadbe, Melina izmislila da se udaje Izvor: Instagram/mona.co98000

Ljubavni život Meline Galić ne prestaje da intrigira javnost, a mjesecima unazad ne prestaje da se priča i o njenim navodnim planovima za vjenčanje sa bogatim vjerenikom sa kojim je nedavno uslikana na Nedelji mode.

Međutim, izvori bliski kreatorki tvrde sada da od svadbe nema ništa. 

"Od svadbe nema ništa. Nikakvog vjenčanja niti velikog slavlja neće biti. Tačno je da Melina ima ozbiljnog partnera i da joj je s njim lijepo. On joj pruža stabilnost, sigurnost i luksuz na koji je navikla. Zahvaljujući njemu, živi bez briga, putuje i uživa, ali to ne znači da planira brak", navodi izvor.

Spekulacije o navodnoj svadbi, prema istim tvrdnjama, potekle su upravo iz kruga njenih prijatelja.

Ipak, priča ima i drugu dimenziju. Kako se navodi, odnos između Meline i Harisa nakon razvoda nije ostao prijateljski. Javna iznošenja detalja iz njihovog privatnog života, koja su dolazila s pjevačeve strane, navodno su je dodatno pogodila.

"Jasno je da nisu ostali u dobrim odnosima. Melini je zasmetalo što su neke stvari iznijete u javnost. Na neki način je željela da pokaže da je nastavila dalje i da je srećna. Priča o udaji možda je bila način da pošalje poruku pjevaču, da se on iznervira", kaže sagovornica koja tvrdi da je dobro upućena u dešavanja.

U međuvremenu, kreatorka se u potpunosti posvetila poslu. Luksuzna putovanja, večere u ekskluzivnim restoranima i diskretna pojavljivanja na privatnim događajima samo su dodatno podgrijala priče da uživa u vezi sa imućnim partnerom (70).

Pogledajte i gde Melina živi danas:

Ipak, oni koji je dobro poznaju tvrde da Melina nije žena koja olako donosi odluke kad je brak u pitanju. Posle dugogodišnje zajednice i turbulentnog razvoda, navodno je opreznija nego ikad.

"Ona sad želi mir. Ne želi medijsku pompu, niti spektakularna vjenčanja pod reflektorima. Ako ikad odluči da se ponovo uda, to će biti tiho i daleko od očiju javnosti ", tvrdi izvor.

(Kurir.rs/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Melina Galić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ