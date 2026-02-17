logo
Bivša snaja Snežane Đurišić zvala policiju i Hitnu pomoć: Evo u kakvom stanju je zatekla Marka Gvozdenovića

Autor Dragana Tomašević
0

Mediji prenose da je nakon premlaćivanja sina Snežane Đurišić Marka Gvozdenovića, policiju zvala njegova bivša supruga

Evo u kakvom stanju je žena zatekla Marka Gvozdenovića Izvor: Youtube / Zvezde Granda

Marko Gvozdenović, sin muzičke zvijezde Snežane Đurišić, pretučen je u Humskoj tokom praznika.

Njega je pozvao komšije na piće, a onda je uslijedila prava drama. Marka je pretučenog pronašla bivša žena, koja je alarmirala policiju i pozvala Hitnu pomoć.

Snežanina bivša snajka potražila je pomoć čim je saznala da joj je bivši suprug pretučen, te da mu je komšija nanio teške povrede.

Ovako izgleda sin Snežane Đurišić:

Uhapšen napadač

Napadač na Gvozdenovića identifikovan je kao M. Ć. i on je uhapšen.

Kako je saopšteno iz Prvog osnovnog tužilaštva, osumnjičenom je na teret stavljeno krivično djelo teška tjelesna povreda.

Sumnja se da je osumnjičeni imao saučesnike pri izvršenju krivičnog djela i za njima se i dalje traga.

Osumnjičenom M. Ć. određeno je zadržavanje do 48 sati, u kom roku će, uz krivičnu prijavu da bude priveden na saslušanje u Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

