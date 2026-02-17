Otkriveno u kakvoj je stanju pretučeni sin Snežane Đurišić: Marku slomljena rebra, ima teške povrede

Marko Gvozdenović je zadobio ozbiljne povrede nakon sukoba sa komšijom.

Izvor: Kurir/ Marina Lopičić

Sin pevačice Snežane Đurišić, Marko Gvozdenović (46) pretučen je u jednom stanu na Vračaru. Na njega je, kako prenose mediji, pretukao komšija. Gvozdenović je hitno primljen u bolnicu i smešten je na odeljenje Hirurgije.

Prema saznanjima do kojih je došla ekipa Kurira, Gvozdenović je zadobio povrede u predelu grudnog koša, vidljive modrice po telu, oguljitena na laktovima, kao i hematome i razderotine na glavi. Zbog preloma više rebara hitno je primljen i ukazana mu je lekarska pomoć i obavljena dodatna dijagnostika.

Kako navodi izvor, u trenutku prijema bio je svestan, sa teškim povredama i bolovima.

Komšija nasrnuo na Gvozdenovića

Podsetimo, prema nezvaničnim informacijama iz istrage, do incidenta je došlo pre dva dana u popodnevnim časovima kada je Gvozdenović otišao u posetu svom komšiji. Pod okolnostima koje se još precizno utvrđuju, između dvojice muškaraca izbila je žučna rasprava koja je ubrzo eskalirala u fizički obračun. Napadač je u međuvremenu uhapšen.

Snežana Đurišić situaciju nije želela da komentariše.



