Kolege na pomenu Šabanu Šauliću mogu na prste da se izbroje: Porodica stoji sama pored groba, samo njih dvoje došlo

Autori Dragana Tomašević Autori Đorđe Milošević
0

Sramne scene s pomena Šabanu Šauliću

Kolege na pomenu Šabanu Šauliću Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Danas se navršava sedam godina kako nas je napustio Šaban Šaulić. Kralj narodne muzike poginuo je u saobraćajnoj nesreći, a porodica je jutros izašla na groblje da održi sedmogodišnji pomen.

Iako će večeras biti održan koncert u čast legende muzike, niko od kolega se nije pojavio na pomenu.

Pogledajte:

Mađu ožalošćenima su prisutni članovi njegove porodice, među kojima je Hasan Dufić, ali i mladi pjevač Nermin Hadžić, koji je večeras jedan od izvođača na koncertu u Šabanovu čast.

Izvor: Đorđe Milošević / MONDO

 Pogledajte snimak s pomena:

Pogledajte

00:47
Pomen Šabanu Šauliću
Izvor: Kurir televizija
Tagovi

Šaban Šaulić pomen kolege

