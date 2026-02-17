Kolege na pomenu Šabanu Šauliću mogu na prste da se izbroje: Porodica stoji sama pored groba, samo njih dvoje došlo

Sramne scene s pomena Šabanu Šauliću

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Danas se navršava sedam godina kako nas je napustio Šaban Šaulić. Kralj narodne muzike poginuo je u saobraćajnoj nesreći, a porodica je jutros izašla na groblje da održi sedmogodišnji pomen.

Iako će večeras biti održan koncert u čast legende muzike, niko od kolega se nije pojavio na pomenu.

Mađu ožalošćenima su prisutni članovi njegove porodice, među kojima je Hasan Dufić, ali i mladi pjevač Nermin Hadžić, koji je večeras jedan od izvođača na koncertu u Šabanovu čast.

Izvor: Đorđe Milošević / MONDO

