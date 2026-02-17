Prva reakcija Snežane Đurišić posle vijesti da joj je pretučen sin: Nakon prebijanja sina samo jedno poručila

Kontaktirali smo PR-a poznate pjevačice nakon vijesti da joj je pretučen sin.

Izvor: TV Pink/Printscreen

Marko Gvozdenović, sin folk zvijezde Snežane Đurišić, pretučen je u stanu na Vračaru tokom praznika Sretenje. Po najnovijim izvještajima, napadač je uhapšen.

Nakon što su se pojavile informacije da je Marko Gvozdenović (46), sin pjevačice Snežane Đurišić, pretučen u stanu u Beogradu, iz Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu saopštili su da je uhapšen osumnjičeni M.Ć. piše Kurir.

Mi smo stupili u kontakt sa PR-om proslavljene pjevačice, kako bismo dobili više informacija o cjelokupnoj situaciji, ali i o stanju u kojem se njen sin nalazi, kao i sama Snežana, kojoj je ovo nesumnjivo stresan trenutak.

"Odlučili smo da ne komentarišemo situaciju", bio je jasan njen blizak saradnik za MONDO, a pjevačica će se uskoro obratiti medijima tokom konferencije vezane za planove za predstojeći koncert.

Podsjetimo, do incidenta je došlo tokom posete komšiji, gdje je verbalni sukob prerastao u fizički obračun. Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu vodi istragu, prikupljaju se dokazi i izjave svih učesnika i svjedoka.



