logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uhapšen napadač na sina Snežane Đurišić: Sumnja se da je imao i saučesnike

Uhapšen napadač na sina Snežane Đurišić: Sumnja se da je imao i saučesnike

Autor Dragana Tomašević
0

Sumnja se da je imao i saučesnike u premlaćivanju Marka Gvozdenovića

Uhapšen napadač na sina Snežane Đurišić Izvor: Kurir/Ana Paunković/facebook/screenshot/markoni80

Iz Prvog osnovnog javnog tužilaštva saopštili su da je uhapšen  M. Ć koji se sumnjiči da je nanio povrede sinu Snežane Đurišić.

Nakon što su se pojavile informacije da je Marko Gvozdenović (46), sin pjevačice Snežane Đurišić, pretučen u stanu u Beogradu, iz Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu saopštili su da je uhapšen osumnjičeni M.Ć.

- Obavještavam vas da je povodom događaja od 16. februara 2026. godine u kojem je u Humskoj ulici u Beogradu, jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede, određeno zadržavanje u trajanju od 48 sati u odnosu na M.Ć. zbog postojanja sumnje da je izvršio krivično djelo teška tjelesna povreda. U navedenom roku osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti sproveden kod postupajućeg javnog tužioca, nakon njegovog saslušanja tužilaštvo će se oglasiti o daljem postupanju - saopšteno je iz Prvog tužilaštva.

Kako se dalje navodi u saopštenju, imajući u vidu da se sumnja da je osumnjičeni imao saučesnike pri izvršenju krivičnog djela za istima se i dalje traga.

Možda ce vas zanimati

Tagovi

snežana đurišić marko gvozdenović sin pretučen

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ