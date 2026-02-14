"Bila sam dobra ljubavnica, ali sam pazila da ga ne razvedem": Ove naše pjevačice su voljele oženjene i nisu to krile

U svjetlu priča o aferama i ljubavnim skandalima, prisjetimo se pjevačica koje su otvoreno priznale da su bile ljubavnice, neke od njih i više puta.

U jeku drame sa poznatom pjevačicom Milicom Todorović, koju je nakon porođaja javno optužila žena koja se predstavlja kao supruga njenog partnera – sa kojim je Milica dobila dijete – ponovo se otvorila tema veza sa zauzetim muškarcima na estradi.

Iako je cijela priča izazvala veliku pažnju javnosti, Milica se povodom ovih tvrdnji još nije oglašavala, jer joj je, kako navode bliski izvori, majčinstvo trenutno na prvom mjestu. Međutim, ovakve situacije nijesu novitet ni u svijetu estrade, ali ni među „običnim svijetom“. Brojne poznate žene uplovile su u ljubavne odnose sa zauzetim muškarcima, a neke su o tome i otvoreno govorile.

Pojedine Srpkinje i žene iz regiona, koje su veoma poznate javnosti, nijesu imale problem da otvoreno priznaju da su bile u vezi sa zauzetim muškarcima. Ipak, u jednom su saglasne – uloga ljubavnice ne donosi sreću na duže staze.

Alka Vuica iznenadila je javnost priznanjem da je bila u vezi prvo sa zauzetim političarem, a potom i sa oženjenim fudbalerom.

„Nažalost sam bila i ljubavnica. I mislim da je to ponižavajuće za ženu i svakoj bih preporučila da ne ulazi u takav odnos. Misliš da iz njega možeš izaći netaknuta, a ne možeš. Niko normalan ne može pristati da bude drugi. I zapravo je strašno kako ti frajeri koji zavode, jer muškarci koji imaju ljubavnice to rade – zavode, uvijek imaju tu svoju tužnu priču“, rekla je jednom prilikom za hrvatske medije.

Katarina Grujić jednom prilikom otvoreno je govorila o svom emotivnom iskustvu i priznala da je bila u vezi sa oženjenim muškarcem, a da to u početku nije znala.

„Imala sam situaciju da sam bila sa jednim momkom u vezi i nijesam znala da je oženjen, iako su to znali njegova najbolja drugarica i svi. On mi je govorio kako ima papire za razvod“, rekla je Katarina tokom gostovanja u jednoj emisiji, ali nije željela da odgovori na pitanje da li je riječ o poznatom fudbaleru o kojem su mediji pisali.

Pjevačica Višnja Petrović priznala je da je svjesno ušla u romansu sa oženjenim muškarcem.

„Bila sam u vezi sa oženjenim muškarcem. Znala sam da ima ženu, nijesam ja budala. Ja ne pravim probleme, bila je to burna veza. Znala sam da je zauzet, ali to me više ne zanima. Htjela sam zabavu, ali zabava se pretvorila u ljubav. Svi morališu, ja volim sve da probam, sem droge, jer sam poročna“, iskreno je rekla Višnja.

Gabrijela Pejčev takođe je javno govorila o vezi sa oženjenim kolegom Semirom Džankovićem, koji se kasnije pomirio sa suprugom.

„Bila sam ljubavnica. Da su mogli da me obese u centru grada, obesili bi me. Ja sam toliko bila medijski rastrgnuta da to nije bilo normalno. To je jedna od situacija gdje sam najviše bila poljuljana. Iz te situacije je izašlo to da je neko bio povrijeđen mnogo više nego ja ili on. Mislim da njegova supruga, Sanela“, kazala je Gabrijela i priznala:

„Voljela sam ga. Prekinula sam taj odnos jer je bio oženjen, ali u tom trenutku nijesam razmišljala ni o kome osim o sebi. Bila sam jako sebična.“

Andreana Čekić navodno je bila u vezi sa Markom Miloševićem, a njegova supruga Marina optužila ju je da je njenom djetetu „ukrala oca“.

„O meni nema realno šta ružno da se kaže. Ja sam neko ko je uvijek iskren i otvoren. Čak i kada su pisali da sam otela tuđeg muža, to je samo natpis. Naravno, jako je ružno kada dobiješ etiketu, teško da možeš da se riješiš toga. Međutim, nijesam davala izjave, niti sam demantovala niti potvrdila. I Markov i moj brak su bili pri kraju, jer da nije tako ne bi se našli, to je normalno. U životu treba raditi kako ti srce kaže“, zaključila je Andreana.

Tamara Milutinović danas je u srećnom braku, u kojem je dobila i ćerkicu, ali njenu prošlost obilježila je veza sa Saškom Nikolićem, koju je dugo krila od javnosti.

„Nijesmo željeli da pričamo o tome, ali ću sada priznati – jeste, u vezi sam sa Saškom Nikolićem! Svašta se pričalo o tome, ali ne želim da zalazim u detalje. Trenutno je u toku njegova brakorazvodna parnica, pa iz poštovanja prema njegovoj supruzi ne želim da otkrivam detalje“, rekla je Tamara prije nekoliko godina.

Zlata Petrović uvijek je o svom životu govorila bez dlake na jeziku, te je priznala da se nekoliko puta našla u ulozi ljubavnice.

„Sa jednim oženjenim muškarcem bila sam pet godina. Bila sam dobra ljubavnica, ali sam vodila računa da čovjeka sa kojim se tajno viđam ne dovedem do razvoda. Nijesam ljubomorna, pa mi nije bio problem da dijelim čovjeka sa drugom ženom. Sa muškarcima nikad nijesam bila iz koristi, već iz zadovoljstva. Već neko vrijeme pored sebe imam jednog muškarca. Skrasila sam se! Imala sam burne veze i raskide, pa sam naučila da više ništa ne planiram. Sad sebi kažem: ‘Neka traje koliko traje’ i ne nerviram se ni oko čega“, rekla je Zlata za domaće medije.