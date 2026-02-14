Paprene cijene pjevača ugasile klubove u inostranstvu – koliko će naši izdržati? Estrada na periferiji Pariza

Gazde nekadašnjih klubova sada rentiraju sale po periferiji francuske prijestonice, gdje je zakup znatno jeftiniji, a pored folkera, glavna atrakcija su i treperi.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U dijaspori je posljednjih godina došlo do velikih promjena kada je riječ o nastupima naših pjevača i mjestima na kojima nastupaju.

Kao što se u domaćim medijima piše već skoro dvije godine, vlasnici pojedinih klubova u dijaspori u kojima su godinama nastupale naše zvijezde počeli su da zatvaraju svoje diskoteke zbog previsokih cijena koje pjevači traže za svoje nastupe, a neki od njih su se i javno pobunili protiv te prakse.

Izvor: Instagram printscreen/ radamanojlovic

Rezultat te pobune bio je da su te gazde klubove zamijenile iznajmljenim salama na periferiji, u kojima sada organizuju tzv. kafanske večeri, za koje jedino i vlada interesovanje naših ljudi u inostranstvu.

Jedan od takvih primjera je i Grad svjetlosti – Pariz, gdje već više od godinu dana srpski gastarbajteri samo na jednom mjestu mogu da čuju svoje omiljene zvijezde. Iako bi neko pomislio da na takvim mjestima nastupaju isključivo folkeri, na „kafanskim večerima“ glavna atrakcija su – treperi. Tako su nedavno u Francuskoj opšti haos napravili Dragomir Despić Desingerica i Miloš Stojković, poznatiji kao Heni.

„Naši ljudi ovdje u Parizu hoće da idu samo na te kafanske večeri. Diskoteke ih više ne zanimaju. Pjevaju svi, od folkera do trepera. Desingerica je nedavno napravio ludnicu ovdje. Gazdama se to i te kako isplati jer su cijene zakupa na periferiji, gdje se te sale nalaze, mnogo manje nego u centru Pariza, gdje je nekad bio klub. Postoje dvije varijante – samo ulaznica, koja je obično 30 eura, ili večera uz koju ide i karta – 60 eura. Tu se piće prodaje kao ludo jer sve ponese atmosfera. Pred kraj nastupa dođu i trubači. Ostane se do zore. Sad za Dan zaljubljenih pjeva Dara Bubamara, bili su i Radiša Trajković Đani, Darko Lazić, Jana Todorović, Milica Jokić, ali i Heni i ti ostali izvođači mlađe generacije“, ispričao je Kurirov sagovornik.

Podsjetimo, prvi koji je javno obelodanio nezadovoljstvo honorarima koje pjevači traže da bi nastupali u klubu bio je upravo menadžment jednog od najpopularnijih srpskih klubova u Parizu:

„Na našu veliku žalost, obavještavamo vas da naš klub neće raditi od sljedeće jeseni. Zbog nekorektnih cijena pjevača, ne želimo da spuštamo standarde koje smo godinama mukotrpno gradili“, pisalo je tada u zvaničnom saopštenju kluba, objavljenom na njihovom Instagramu.

Na objavu su reagovale i njihove kolege iz zemlje i dijaspore, koje su se u potpunosti složile s tom odlukom, ali su ih i pohvalile što su odlučili da javno progovore o problemu.

