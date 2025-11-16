logo
Udario Rijanu po zadnjici i dobio potres mozga: "Morao sam da ležim pola sata" (Video)

Autor Dragana Tomašević
0

Pjevačica Rijana Fenti je prije 12 godina toliko udarila glumca Majkla Ceru da mu nije bilo dobro

Pjevač prišao Ani Ivanović, ona skočila sa stolicu Izvor: Anthony Behar / ddp USA / Profimedia

Pjevačica Rijana Fenti opčinila je publiku u filmu "Okeanovih 8", "ženskom" rimejku kultnog serijala u kojem su igrali Džordž Kluni, Bred Pit i Met Dejmon, a malo ko zna da je i 2013. igrala u ostvarenju "This is the end".

Rijana je u filmu imala scenu s glumcem Majklom Cerom, koji je učionici morao da je udari po zadnjici. Nekoliko puta je snimana ista scena, Cera je udarao po stolu blizu pjevačice kako bi ispalo da je udara, ali je zbog ugla kamere udarac djelovao nerealno.

Izvor: x/printacreen

Tada je pitao Rijanu da li bi joj smetalo da je zaista udari, na šta mu je ona odgovorila da može, ali samo ako ona njemu posle toga lupi šamar.

Pristao je, a kada ju je udario po zadnjici, dobio je "povratnu" koja se toliko čula da se prolomila kroz cijelu učionicu. Tom prilikom ga je udarila i preko uva, da je morao da leži u prikolici pola sata da bi došao sebi, a jedan od glumaca je tvrdio da je dobio potres mozga.

Pogledajte tu scenu:

Rijana Majkl Cera udarac

