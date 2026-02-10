logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Džordži postao otac: Pjevač sinu dao ime koje ima moćno značenje

Džordži postao otac: Pjevač sinu dao ime koje ima moćno značenje

Autor Ana Živančević
0

Džordži je sinu dao ime Damjan.

Screenshot from 2023-02-24 11-35-31.jpg Izvor: YouTube/IDJTV/printscreen

Mladi pjevač, Đorđe Ćulafić poznatiji kao Džordži, dobio je sina! Partnerku krije od očiju javnosti, a sada je putem Instagrama podijelio radosnu vijest.

Svom nasledniku dao je ime Damjan, sa pratiocima je podijelio fotografiju iz ogledala gdje vidimo da mu je iscijepana majica.

Pogledajte fotografije Džordžija:

"Damjan Ćulafić, 10. 02. 2026. godine", napisao je Džordži.

Preneseno značenje ovog imena Damjan jeste - "onaj koji je plemenit i velikodušan"; "onaj koji rado dariva i poklanja onima koji nemaju"; "onaj koji je dar ili poklon svojim roditeljima".

Izvor: Telegraf/ MONDO

Možda će vas zanimati

Tagovi

Džordži sin Rodjenje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ