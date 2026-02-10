Džordži postao otac: Pjevač sinu dao ime koje ima moćno značenje

Džordži je sinu dao ime Damjan.
Mladi pjevač, Đorđe Ćulafić poznatiji kao Džordži, dobio je sina! Partnerku krije od očiju javnosti, a sada je putem Instagrama podijelio radosnu vijest.
Svom nasledniku dao je ime Damjan, sa pratiocima je podijelio fotografiju iz ogledala gdje vidimo da mu je iscijepana majica.
"Damjan Ćulafić, 10. 02. 2026. godine", napisao je Džordži.
Preneseno značenje ovog imena Damjan jeste - "onaj koji je plemenit i velikodušan"; "onaj koji rado dariva i poklanja onima koji nemaju"; "onaj koji je dar ili poklon svojim roditeljima".
