Džordži postao otac: Pjevač sinu dao ime koje ima moćno značenje

Džordži je sinu dao ime Damjan.

Mladi pjevač, Đorđe Ćulafić poznatiji kao Džordži, dobio je sina! Partnerku krije od očiju javnosti, a sada je putem Instagrama podijelio radosnu vijest.

Svom nasledniku dao je ime Damjan, sa pratiocima je podijelio fotografiju iz ogledala gdje vidimo da mu je iscijepana majica.

Pogledajte fotografije Džordžija:

"Damjan Ćulafić, 10. 02. 2026. godine", napisao je Džordži.

Preneseno značenje ovog imena Damjan jeste - "onaj koji je plemenit i velikodušan"; "onaj koji rado dariva i poklanja onima koji nemaju"; "onaj koji je dar ili poklon svojim roditeljima".

