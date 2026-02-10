Mark Entoni je pozvao Viktoriju da zapleše sa svojim sinom Bruklinom.

Izvor: John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pjevač Mark Entoni godinama je prijatelj sa porodicom Bekam, a sada je prekinuo ćutanje i prokomentarisao svađu koja se događa.

Porodična saga Bekamovih i dalje traje. Bruklin Bekam u poslednje vrijeme uklanja sa svog tijela tetovaže koje je posvetio majci, ocu i braći i sestri, kao vjerovatno znak revolta prema svojoj porodici i želji da ukloni sve veze sa njima, Viktorija i Dejvid Bekam se ne oglašavaju javno, a problem definitivno postoji.

Nakon nekoliko mjeseci spekulacija da odnosi u njihovoj porodici nisu najbolji, Bruklin je objavio šokantno saopštenje u okviru Instagram priča u kojima je tvrdio da njegovi roditelji pokušavaju da unište njegovu vezu sa Nikolom otpočetka.

Vidi opis Oglasio se pjevač koji je krivac za ples Viktorije i Bruklina Bekama: Mark Entoni iznio detalje porodičnih odnosa Bruklin Bekam Dejvid Bekam Bruklin Bekam Nikola Pelc Viktorija Bekam Dejvid Bekam Bruklin Bekam Nikola Pelc Bruklin Bekam supruga Nikola Pelc Bruklin Bekam u autu Bruklin Bekam u autu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / davidbeckham Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Instagram printscreen / nicolaannepeltzbeckham Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Instagram printscreen/ Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Instagram printscreen / brooklynpeltzbeckham Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Instagram printscreen / nicolaannepeltzbeckham Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Instagram/screenshot Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Instagram/romeobeckham Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Instagram Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Instagarm/brooklynpeltzbeckham Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Profimedia/Gumu Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Profimedia/JORA Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Instagram/nicolaannepeltz/printscreen Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Kathy Hutchins/Shutterstock Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Kathy Hutchins/Shutterstock Br. slika: 14 14 / 14

Najstariji sin Dejvida i Viktorije tvrdi da je njegova mama upropastila njegov prvi ples sa Nikolom Pelc i da je plesala veoma neprimjereno sa njim, te da se zbog toga osjetio neprijatno i poniženo.

"Prije naših 500 gostiju, Mark Entoni me je pozvao na scenu, gdje je po planu bio naš prvi ples, ali me je umjesto toga moja majka čekala da plešemo", napisao je Bruklin Bekam.

Poznato je da je pjevač Mark Entoni blizak prijatelj porodice Bekam već godinama, a sada je konačno prekinuo ćutanje o porodičnoj svađi koja se odvija.

"Nemam šta da kažem o onome što se dešava u porodici. Oni su divna, divna porodica. Znam ih još prije nego što su se djeca rodila. Ja sam kum Kruzu", objasnio je pjevač, misleći na Bruklinovog mlađeg brata.

"Veoma sam blizak s porodicom. Ali nemam šta da kažem o onome što se tamo dogodilo. Izuzetno je nesrećno kako se odvija - ali teško da je istina", dodao je on.

Jedan izvor je svojevremeno za Page Six govorio da sve ono što je Bruklin opisao u vezi sa plesom na svadbi nije bio prvi ples para, već da se dogodio nakon što su oni, njihova porodica i drugi gosti već neko vrijeme igrali - kada je Entoni izašao na scenu da nastupi.

Pjevačica i bivši suprug Dženifer Lopez trebalo je očigledno da predstavi Bruklina i Nikolu, koji bi potom igrali na posebno izgrađenoj bini.

"Trebalo je da to bude veliki romantični prvi ples", rekao je izvor za Page Six.

"Bilo je unaprijed određeno posebno za Nikolu i Bruklin"

Umjesto toga, Entoni je pozvao Bruklin da igra sa najljepšom ženom u prostoriji, ne sa mladom, već sa Viktorijom.

Prvi gost je rekao za Page Six da je Viktorija „izašla na binu i obgrlila Bruklina“ i priljubila se u njegov vrat.

On je tada prokomentarisao i da je Viktorija neprikladno plesala sa Bruklinom, kao i da je Nikola Pelc zbog cijele situacije bila na ivici suza.

Izvor: Glossy/ MONDO