Danas se u Sava Centru održava press konferencija povodom predstojećeg koncerta Senidah, a pevačica je bila više nego raspoložena da odgovara na pitanja novinara.
Pevačica Senida Hajdarpašić poznatija kao Senidah, održaće veliki solistički koncert "U meni je sunce" u Sava Centru 22. maja 2026, koji će, kako je više puta istakla, prevazići klasičan muzički format.
Sada je održana i press konferencija povodom predstojećeg spektakla, a pevačica je okupljenim novinarima, među kojima se našla i naša ekipa, odgovarala na pitanja.
"U prvim redovima fanovi, poznati mogu u lože": Senidah udarila na kolege, evo zašto ih ne želi blizu sebe
Senidah je najpre odgovorila koga želi da vidi u prvom redu:
"Ja sam otvorila ovaj prvi red za fanove. Kad sam na koncertu želim da ispred sebe imam ljude koji pevaju i koji se vesele sa mnom i koji mi pružaju ruke, a od kolega nikad to nisam doživela. Više volim da vidim fanove nego kolege. Kolege mogu da budu tamo negde, možda neko da se nađe na bini, ali u prvim redovima više volim da vidim nekog kome srce puca", priča pevačica.
Senidah je otkrila i da li će na njenom koncertu gostovati Dino Merlin sa kojim je snimila veoma zapaženu emotivnu numeru "Dođi":
"Nije tako lako njega dovesti, on puno radi plus, čovek neće više toliko da putuje. Ja neću da smetam čoveku, pitala sam ga za Sarajevo i nisam mislila da će da dođe".
Podsetimo, Senidah je pre nekoliko meseci gostovala u MONDO podkastu "Nešto moje", gde je voditeljki Kseniji Mijatović prvi put otkrila detalje iz svog privatnog života i karijere, ali i gde je pričala detaljno o predstojećem koncertu.
