Prolaznici su ostali u čudu zbog igre psa: Našao nesvakidašnji način da se zabavi i postao senzacija na mrežama

Crno-bijeli pas osvojio je srca miliona gledalaca širom svijeta svojom igrom.

Izvor: Instagram printscreen/ pubity

Video-snimak neobične scene iz jednog gradskog naselja za kratko vrijeme postao je pravi hit na društvenim mrežama, sakupivši više od 1.5 miliona pregleda. Glavni akter ovog viralnog klipa je pas koji je pronašao originalan način da se zabavi, i to uz pomoć prolaznice i balkona.

Na snimku se vidi pas kako sa balkona znatiželjno posmatra ulicu ispod sebe. Prolaznica mu baca lopticu, koju on spretno hvata, a zatim namjerno ispušta nazad, dajući joj znak da mu je ponovo baci. Ova naizgled jednostavna igra postaje još zanimljivija zbog prolaznika koji prolaze između balkona i psa, zastajkuju, gledaju u čudu i sa osmijehom prate neobičan prizor.

Mnogi korisnici društvenih mreža u komentarima navode da im je upravo spontanost i jednostavna radost psa uljepšala dan. "Proveo bih cijeli dan igrajući se ovako", glasi jedan od popularnijih komentara.