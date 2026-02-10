Ko je pevačica kojoj su zapalili kuću: Žena ljubavnika joj napravila sačekušu, bivši je pretukao pa usledio pakao

Marina Radosavljević godinama je na meti napada.

Pevačica i bivša zvezda Granda, Marina Radosavljević, zabrinula je javnost objavom na kojoj se vidi požar, da bi potom otkrila da je reč o njenoj porodičnoj kući koju je neko zapalio.

- Podmetnut je požar od strane još uvek NN lica. U pitanju je porodična imovina, moja… - kratko je poručila pevačica i otkrila u kakvom je stanju nakon pretrpljene drame:

- Hvala vam na pitanju, kako je moglo biti, dobro smo - rekla je ona za Grand.

Nažalost, ovo nije prvi put da je pevačica meta napada. Pre pet meseci zapalili su joj auto i pomoćni objekat na imanju, a prošle godine preživela je stravično nasilje od strane bivšeg partnera.

Podsetimo, Marina Radosavljević pretučena je 4. avgusta u Vrnjačkoj Banji, a nju je navodno pretukao bivši ljubavnik I. T. koji se, kako je kasnije rekla pevačica za Kurir, predao policiji.

Ona je tada objavila niz potresnih fotografija na svom Instagram profilu, a potom je do detalja opisala šta je preživela.

- Ja sam bila sa drugaricom i njenim drugarima. Tu su prilazili neki momci poznanici moje prijateljice. Uglavnom su oko nas bili ljudi iz Banje. Ja sam njega spazila kad sam ulazila. On je prošao pored mene. Kada sam izašla iz VIP lože u donji deo lože zadržala sam se kod šanka. Tu je bilo celo društvo, nisam ga videla i mislila sam da je otišao kući ili van festivala. Kad sam pogledala na sat bilo je petnaest do tri noću i razmišljla sam da i da krenem kući. On je u jednom trenutku razgrnuo okljupljene ljude i mene nokautirao. Pala sam u nesvest, kažu mi da sam progutala jezik. Drugarica je samo videla krv i ja se dalje ničega ne sećam jer sam pala u nesvet i spazila sam samo kako kroz izmaglicu da beži. Stavili su me na nosila i odneli.

"Pala sam na pod od prvog udarca"

- Ne znam ništa o njemu, a i moji bližnji kriju od mene informacije kako bi me poštedeli stresova. Ono što sam načula je da je viđen posle dva dana ponovo na festivalu u Vrnjačkoj Banji, e sada neki kažu da je bio, neki ne. A videli su njegovu suprugu te večeri na Lav festu, to je sigurno - izjavila je Radosavljevićeva koja se ne seća precizno kako se sve dogodilo, jer kaže da je odmah nakon zadobijenog prvog udarca od I. T. pala u nesvest.

- To je bio prvi dan Lav festa u Vrnjačkoj Banji. Drugarica me je nagovorila da dođem, iako mi se, pravo da vam kažem uopšte nije izlazilo. Bile smo u VIP loži kada je, kako su mi rekli, doleteo I. T. i počeo da me pesniči. Oko njega su bili i njegovi prijatelji i niko ništa nije preduzeo povodom toga. Pala sam na pod od prvog udarca, a potom i u nesvest, ali on je nastavio da me udara. Dakle, to su videli njegovi prijatelji, ali verujem da je sve zabeleženo na kamerama. Takođe, dron je obletao sve vreme, pa je verovatno i da je preko njega sve snimljeno - kaže pevačica koja tvrdi da je sa oženjenim I. T. bila u vezi koja je trajala godinu dana i koja je okončana pre tri godine, kada počinje pakao za nju.

- Ja sa njim nemam nikakav kontakt od decembra meseca, pre onog incidenta koji mi se dogodio u februarau kada su me pretukla dva nepoznata muškarca. Blokirala sam ga, tako da nismo mesecima ni u kakvom kontaktu, ne znam iz kog razloga je uradio ovo što je uradio. Do sada nisam imala nijedan problem s njim - izjavila je Marina tada.