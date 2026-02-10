logo
Žena od sultana se istopila: Tijana "grmi" kako izgleda, snima se u minijaturnom kupaćem nakon gubitka kg

Žena od sultana se istopila: Tijana "grmi" kako izgleda, snima se u minijaturnom kupaćem nakon gubitka kg

Autor Jelena Sitarica
0

Komentari na račun njenog izgleda samo su se nizali

Tijana Em smršala Izvor: Instagram - tijanamilentijevic.official

Pjevačica Tijana Milentijević odlučila je da napravi predah od obaveza, te da otputuje na topli Tajland odakle se redovno javlja na društvenim mrežama.

Međutim, poslednje fotografije posebno su privukle pažnju njenih pratilaca. Pjevačica se fotografisala u kupaćem kostimu, a mnogima nije promaklo da je liniju dovela do savršenstva.

Pogledajte njene objave:

Provokativne objave malo koga su ostavile ravnodušnim, a komplimenti na račun njene linije samo su se ređali. 

Podsjetimo, Tijana M je ranije imala problem sa "viškom" kilograma, o čemu je otvoreno govorila nakon što su je kritikovali u javnosti.

- Trenutno imam zdravstvenih problema i pijem tablete koje povećavaju tjelesnu masu. Trudim se da to riješim što je brže moguće. Počela sam sa ishranom i treninzima, a nadam se da ću uskoro, kad se sve stabilizuje, prestati s terapijom - govorila je Tijana prošle godine.

No, sada se čini da su problemi iza nje, a brutalna izdanja "zapalila" su mreže. 

Tagovi

Tijana eM mršanje

