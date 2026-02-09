Prvo je zaprosio, a kad je rekla "da" povratio: Gore mreže zbog urnebesnog snimka prosidbe, evo šta se desilo

Sigurni smo da djevojka ovakvu prosidbu nije očekivala, ali smo sigurni da joj je laknulo kada je čula zašto se sve tako odvijalo.

Izvor: Printscreen/tiktok/destiny124312

Jedan mladić je neočekivano postao prava zvijezda mreža nakon što se pojavio snimak njegove reakcije na prosidbu.

Isprva, sve je izgledalo idilično - priroda, djevojka koju voli, prsten... a samo trenutak kasnije, romantični trenutak pretvorio su pravu katastrofu.

Momak je izjurio sa strane, i povratio, dok buduća mlada nije znala šta ju je snašlo.

Pogledajte urnebesnu scenu:

"Ono kad je tvoj vjerenik toliko nervozan dok te prosi da je sekundu nakon što si rekla da pobjegao i povratio", piše u opisu videa.

Komentari nisu izostali:

"Taj ima da se uneredi na dan vjenčanja", "Baš lijepo, sad će moja djevojka da pomisli da nisam iskren jer nisam povratio, hvala brate!", "Tvoj muž ti kupuje cvijeće? E pa moj povraća zbog mene", samo je djelić komentara koji se mogao pročitati.