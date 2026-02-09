logo
Prvo je zaprosio, a kad je rekla "da" povratio: Gore mreže zbog urnebesnog snimka prosidbe, evo šta se desilo

Autor Jelena Sitarica
0

Sigurni smo da djevojka ovakvu prosidbu nije očekivala, ali smo sigurni da joj je laknulo kada je čula zašto se sve tako odvijalo.

Gore mreže zbog urnebesnog snimka prosidbe Izvor: Printscreen/tiktok/destiny124312

Jedan mladić je neočekivano postao prava zvijezda mreža nakon što se pojavio snimak njegove reakcije na prosidbu. 

Isprva, sve je izgledalo idilično - priroda, djevojka koju voli, prsten... a samo trenutak kasnije, romantični trenutak pretvorio su pravu katastrofu. 

Momak je izjurio sa strane, i povratio, dok buduća mlada nije znala šta ju je snašlo. 

Pogledajte urnebesnu scenu:

@destiny124312I am so glad our photographer capture this on camera lmao#husband#inlovePHOTO CREDIT @Kimberly Clancy VIDEO CREDIT @yourequitelovely♬ what falling in love feels like x turning page - alex

"Ono kad je tvoj vjerenik toliko nervozan dok te prosi da je sekundu nakon što si rekla da pobjegao i povratio", piše u opisu videa.

Komentari nisu izostali:

"Taj ima da se uneredi na dan vjenčanja", "Baš lijepo, sad će moja djevojka da pomisli da nisam iskren jer nisam povratio, hvala brate!", "Tvoj muž ti kupuje cvijeće? E pa moj povraća zbog mene", samo je djelić komentara koji se mogao pročitati.

