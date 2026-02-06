logo
Snežana Borjan ponijela brutalan minjak i tašnu zbog koje je dramila Melina Džinović: Dala k'o od šale 16.000 eura

Autori Đorđe Milošević Autori Ana Živančević
Snežana Borjan izazvala pažnju na koncertu Magla benda luksuznom Hermes tašnom.

Snežana Borjan ponijela brutalan minjak i tašnu zbog koje je dramila Melina Džinović: Dala k'o od ša

Supruga Milan Borjan, Snežana Borjan, pojavila se na koncertu Magla bend i napravila potpunu pometnju svojim stajlingom. Odabrala je izazovnu haljinu i čipkaste čarape, a jedan detalj je svima posebno zapao za oko.

Snežana je u krcatu dvoranu ponijela luksuznu torbu brenda Hermès, čija cijena prelazi 16.000 eura. Upravo zbog čuvene „birkinke“ nastao je skandal čiji je glavni akter bila bivša supruga Haris Džinović, Melina Galić.

Podsjećamo, Melina je nedavno napravila haos u jednom butiku jer prodavci nijesu željeli da joj prodaju skupocjenu Hermès tašnu.

Kako u ovom butiku važe posebna pravila za kupovinu određenih modela torbi, tačnije kvote koje je ona premašila tokom 2025. godine, Melini su objasnili da joj u tom trenutku nije dozvoljena kupovina nove „birkinke“.

Nakon toga se vratila sa vjerenikom, koji joj je ispunio želju i kupio torbicu od „samo“ 10.000 eura. Međutim, čitav taj skandal imao je posljedice. Kako je izvor blizak Galićevoj otkrio za Kurir, Melina odnedavno više ne živi u stanu u centru Monte Karlo, koji je dobila kao poklon za vjeridbu od svog partnera.

Snežana Borjan melina džinović hermes

