Na krovu atletska staza, kvadrat 6.000 eura: Aco Pejović kupio nov stan, a samo da čujete šta sve ima unutra

Pjevač je odlučio da na spisak nekretnina upiše i stan u pametnoj zgradi.

Izvor: MONDO/Matija Popović

Aco Pejović je nedavno proširio svoju imovinu kupovinom luksuznog stana u Beogradu, u objektu koji je osmišljen po najsavremenijim standardima. Zgrada u kojoj se nalazi penthaus imaće čak i atletsku stazu, a u okviru kompleksa biće otvorena i prva kuglana ovog tipa u ovom dijelu Evrope, što čitav projekat čini još ekskluzivnijim.

- Aco već godinama živi sa suprugom u luksuznoj vili na Bežaniji, ali kada je čuo da se u njegovom kraju gradi kompleks sa ovakvim sadržajima, nije mnogo razmišljao. Odlučio je da odmah iskešira jedan dupleks. Kvadrat u toj zgradi košta oko 6.000 eura - otkriva izvor blizak pjevaču za Informer.

Pejović je navodno bio impresioniran modernošču cijele zgrade, a posebno su ga oduševili jonizatori, koji će omogućiti čist, pročišćen vazduh.

- Pejović je već godinama jedan od najtraženijih pjevača na domaćoj sceni, a cijena njegovih nastupa dostiže i po nekoliko desetina hiljada eura. Ima tri ćerke i izuzetno mu je važno da ih obezbedi i misli na njihovu budućnost. Zasad još nije poznato da li će se sa suprugom Biljanom preseliti u novi stan ili će luksuzna nekretnina pripasti nekoj od njegovih naslednica - navodi izvor Informera.

Inače, stan se nalazi upravo u zgradi u kojoj je i harmonikaš Dragan Stojković Bosanac kupio stan od pjevačice Viki Miljković.

Pejović živi u kući od 800.000 eura

Inače, dom pjevača na Bežaniji važi za jedan od najluksuznijih, a njegova vrednost procjenjuje se na nevjerovatnih 800.000 eura.

Pogledajte kako izgleda porodična vila:

(Informer.rs/MONDO)