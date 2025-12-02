logo
Aco Pejović na nastupu otkrio pol bebe: Šok prizor, cijela sala vrištala

Autor Marina Cvetković
Pjevač Aco Pejović uradio je nesvakidašnju stvar na sceni i na molbu jednog bračnog para otkrio im pol bebe koju očekuju.

Aco Pejović na nastupu otkrio pol bebe: Šok prizor, cijela sala vrištala Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Bračni par došao je na koncert Aca Pejovića (53), sa ciljem da na istom otkriju pol bebe koju čekaju. S obzirom na to da su veliki ljubitelji Pejovićeve muzike, željeli su da baš on to učini na sceni.

"Aco, u stomaku je tvoj novi fan. Molim te, reci nam pol", pisalo je na papiru koji su mu predali, a Pejović pročitao pred svima.

@eminchikaaNajbolji gender reveal ikad! @ACO PEJOVIC @Aco Pejović | Fan Page#babygirl#acopejovic#genderreveal@eMedjimurje.hr @Blic TV @telegrafrs♬ original sound - Emina

Pjevač je na ljubaznu molbu žene uzeo rezultat prenatalnog testa, pa nastavio da pjeva, dok je koverat držao sve vrijeme u ruci. Nakon što je otpjevao još nekoliko svojih pjesma, Pejović je na mikrofon pročitao šta piše i budućim roditeljima ispunio želju.

"Da li je dječak ili djevojčica, au, au... Onako je kako sam ti i rekao dok nisam pročitao, djevojčica je. Ja imam tri, bićete najsrećniji ljudi na svijetu", rekao im je Pejović.

U dvorani su svi počeli da vrište, a Aco ih je zamolio i za veliki apaluz, dok se bračni par grlio.

Još slika pjevača pogledajte u galeriji:

Tagovi

aco pejović koncert

