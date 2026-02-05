Voditeljka Jovana Jeremić došla je do zaključka da svjetska zvijezda, pjevačica Lejdi Gaga, i ona imaju istu frekvenciju i identičan vrisak.
Jovana Jeremić privlači pažnju kako svojim izjavama, tako i neuobičajenim nastupima u emisiji na Ponku koju vodi. Ona umije bosa da zaigra trbušni ples i zapjeva, pa i da isproba šamanske običaje sa žabom
Sada je na snimku detaljno objasnila po čemu su to iste ona i Lejdi Gaga slične.
"Lejdi Gaga i ja ličimo, i identično vrištimo": Jovana Jeremić uporedila sebe sa zvijezdom, "ljudi to ne razumiju"
"Ovo mogu da dožive samo ljudi koji dožive kompletno vaskrsnuće na sceni, kroz čistu energiju. Kada je tijelo samo fizički prisutno, a duh daleko na višoj frekvenciji", napisala je Jovana.
Prisetimo se Jovaninog vrištanja u studiju:
@espreso_rsVoditeljka Jovana Jeremić u novogodišnjoj emisiji iznenadila je gledaoce kada se u studiju pojavila u kostimu i zaigrala trbušni ples, a u jednom momentu su joj sevnule i tange. Pogledajte više o tome na Espreso.rs#jovanajeremic#novagodina#pink#voditeljka♬ original sound - Espreso.rs portal
"Dakle, ne samo što stalno spominju da Lejdi Gaga i ja dosta ličimo, nego sam ja došla do zapanjujuće činjenice. Ja slušam 'Abrakadabra' pjesmu i u jednom momentu ona počinje da vrišti u spotu. Ja, kunem vam se, pojma nisam imala, jer sam slušala potpuno neku drugu verziju, nisam uopšte gledala taj spot. Slušajte kako ona vrišti u jednom momentu, identičan vrisak, kao što sam ja imala za Novu godinu u mom programu. Ljudi to ne mogu da razumiju, to je to nadahnuće koje čovjek dobije na sceni, kada dobije neki podstrek. Ja tad kad sam vidjela rejting, ja sam izgubila kompas, ja nisam uopšte bila na ovoj planeti, to mogu da razumiju samo ljudi koji su umjetnici i koji dožive tu neku vrstu ludila na sceni, slušajte ovo", rekla je Jovana, a onda pustila dio pjesme u kom Lejdi Gaga vrišti iz sveg glasa, baš kao ona u novogodišnjem jutarnjem programu.
Pogledajte i kako je igrala u programu:
(Informer / MONDO)