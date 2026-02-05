Voditeljka Jovana Jeremić došla je do zaključka da svjetska zvijezda, pjevačica Lejdi Gaga, i ona imaju istu frekvenciju i identičan vrisak.

Izvor: Youtube printscreen / Recording Academy / GRAMMYs/Pink printscreen

Jovana Jeremić privlači pažnju kako svojim izjavama, tako i neuobičajenim nastupima u emisiji na Ponku koju vodi. Ona umije bosa da zaigra trbušni ples i zapjeva, pa i da isproba šamanske običaje sa žabom

Sada je na snimku detaljno objasnila po čemu su to iste ona i Lejdi Gaga slične.

Vidi opis "Lejdi Gaga i ja ličimo, i identično vrištimo": Jovana Jeremić uporedila sebe sa zvijezdom, "ljudi to ne razumiju" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Sephora/screenshot Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: YouTube/Sephora/screenshot Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: YouTube/Sephora/screenshot Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Broadimage / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Youtube printscreen / Recording Academy / GRAMMYs Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Youtube printscreen / Recording Academy / GRAMMYs Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Manny Carabel / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Youtube Br. slika: 8 8 / 8

"Ovo mogu da dožive samo ljudi koji dožive kompletno vaskrsnuće na sceni, kroz čistu energiju. Kada je tijelo samo fizički prisutno, a duh daleko na višoj frekvenciji", napisala je Jovana.

Prisetimo se Jovaninog vrištanja u studiju:

"Dakle, ne samo što stalno spominju da Lejdi Gaga i ja dosta ličimo, nego sam ja došla do zapanjujuće činjenice. Ja slušam 'Abrakadabra' pjesmu i u jednom momentu ona počinje da vrišti u spotu. Ja, kunem vam se, pojma nisam imala, jer sam slušala potpuno neku drugu verziju, nisam uopšte gledala taj spot. Slušajte kako ona vrišti u jednom momentu, identičan vrisak, kao što sam ja imala za Novu godinu u mom programu. Ljudi to ne mogu da razumiju, to je to nadahnuće koje čovjek dobije na sceni, kada dobije neki podstrek. Ja tad kad sam vidjela rejting, ja sam izgubila kompas, ja nisam uopšte bila na ovoj planeti, to mogu da razumiju samo ljudi koji su umjetnici i koji dožive tu neku vrstu ludila na sceni, slušajte ovo", rekla je Jovana, a onda pustila dio pjesme u kom Lejdi Gaga vrišti iz sveg glasa, baš kao ona u novogodišnjem jutarnjem programu.

Pogledajte i kako je igrala u programu:

Vidi opis "Lejdi Gaga i ja ličimo, i identično vrištimo": Jovana Jeremić uporedila sebe sa zvijezdom, "ljudi to ne razumiju" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Pink scereenshot Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Instagram printscreen / jeremicjovana Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Pink printscreen Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Pink Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Pink printscreen Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 8 8 / 8

(Informer / MONDO)