"Nisam pročitala nijednu knjigu, ali čitam ljude": Poznata pjevačica šokirala priznanjem u emisiji

Autor Dragana Tomašević
Zlata Petrović iskreno je u jednom podkastu otkrila da nikada nije pročitala nijednu knjigu, ali da ima drugu vještinu, a to je da dobro čita ljude.

"Nisam pročitala nijednu knjigu, ali čitam ljude": Poznata pjevačica šokirala priznanjem u emisiji Izvor: Kurir TV

Tokom gostovanja u podkastu "Markova vizija" pjevačica Zlata Petrović je otvoreno priznala da književnost nije bila dio njenog života, ističući da joj to ne predstavlja nikakav problem.

Kako kaže, ona posjeduje drugu vrstu inteligencije koja joj je važnija.

"Nikada nisam pročitala nijednu knjigu u životu, eto to i govori o nekim stvarima... " započela je pjevačica, a zatim odmah objasnila šta smatra svojom prednošću u odnosu na ljude koji čitaju. 

"Ali znam da čitam jako dobro ljude, tako da knjiga može da ti napiše šta god hoćeš, a tvoje oči nikad ne mogu, i gestikulacija, da me slaže slučajno" rekla je ponosno Zlata Petrović.

Pjevačica smatra da je "ulična škola" i sposobnost procjene ljudi mnogo bitnija od pisane riječi.

(Kurir.rs, MONDO)

Zlata Petrović knjige čitanje

