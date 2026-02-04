logo
Prve slike lokala bivšeg muža Kaje Ostojić koji je izgorio: Policija ispred objekta, srča i haos svuda po ulici

Prve slike lokala bivšeg muža Kaje Ostojić koji je izgorio: Policija ispred objekta, srča i haos svuda po ulici

Autor Đorđe Milošević
0

Lokal se nalazi u centru Beograda, a Nikola nije jedini vlasnik.

Lokal prvog muža Kaje Ostojić Izvor: Kurir

Kako se pisalo, u lokal brze hrane u centru Beograda, koji je u vlasništvu prvog supruga pjevačice Katarine Kaje Ostojić, Nikola Dragojlović, poznatijeg kao Sova, izbio je požar, saznaju domaći mediji.

U utorak u 2.15 sati, u objektu brze hrane došlo je do požara u kojem je izgorio šank. Nije bilo povrijeđenih, niti druge štete. Prema nezvaničnim izjavama, najvjerovatnije se prethodno zapalila ukrasna sijalica.

Prva informacija o ovom incidentu je bila da je na lokal bačena eksplozivna naprava za koju nema zvanične potvrde. Riječ je o manjem incidentu izazvanom tehničkim kvarom.

Izvor: Kurir

Ko je Nikola Dragojlović?

Podsjetimo, Nikola Dragojlović je javnosti poznat kao prvi suprug Katarine Kaje Ostojić, za kog se pjevačica udala sa samo 19 godina, a iz tog braka imaju ćerku Nikolinu. Par se, veoma brzo pošto je dobio dijete, razveo.

Kaja i Nikola nisu ostali u dobrim odnosima, a pjevačica je često u medijima isticala kako njen bivši muž ne vodi računa o njihovoj nasljednici.

