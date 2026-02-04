Lokal se nalazi u centru Beograda, a Nikola nije jedini vlasnik.

Izvor: Kurir

Kako se pisalo, u lokal brze hrane u centru Beograda, koji je u vlasništvu prvog supruga pjevačice Katarine Kaje Ostojić, Nikola Dragojlović, poznatijeg kao Sova, izbio je požar, saznaju domaći mediji.

U utorak u 2.15 sati, u objektu brze hrane došlo je do požara u kojem je izgorio šank. Nije bilo povrijeđenih, niti druge štete. Prema nezvaničnim izjavama, najvjerovatnije se prethodno zapalila ukrasna sijalica.

Vidi opis Prve slike lokala bivšeg muža Kaje Ostojić koji je izgorio: Policija ispred objekta, srča i haos svuda po ulici Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printscreen/Instagram Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Kurir televizija Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: privatna arhiva Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: privatna arhiva Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Kurir televizija Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Kurir televizija Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Kurir Br. slika: 7 7 / 7

Prva informacija o ovom incidentu je bila da je na lokal bačena eksplozivna naprava za koju nema zvanične potvrde. Riječ je o manjem incidentu izazvanom tehničkim kvarom.

Izvor: Kurir

Ko je Nikola Dragojlović?

Podsjetimo, Nikola Dragojlović je javnosti poznat kao prvi suprug Katarine Kaje Ostojić, za kog se pjevačica udala sa samo 19 godina, a iz tog braka imaju ćerku Nikolinu. Par se, veoma brzo pošto je dobio dijete, razveo.

Kaja i Nikola nisu ostali u dobrim odnosima, a pjevačica je često u medijima isticala kako njen bivši muž ne vodi računa o njihovoj nasljednici.