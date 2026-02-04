Prva izjava Kaje Ostojić nakon eksplozije u lokalu bivšeg muža: Ocu njenog dijeteta upućene oštre riječi

Iz tima pjevačice su samo jedno poručili

Na lokal prvog supruga Kaje Ostojić, Nikole Dragojlovića Sove, navodno je bačena je bomba u utorak, 3. februara. Pričinjena je znatna materijalna šteta, ali srećom, u napadu niko nije povrijeđen. Međutim, sada su se pojavile informacije da ipak nije riječ o eksplozivnoj napravi, već da je došlo do požara nakon što su se zapalile ukrasne lampice.

Pogledajte scene sa lica mesta:

Kada je riječ o Kaji Ostojić, pjevačica nije željela da komentariše incident.

- Kaja nema nikakav kontakt sa osobom sa kojom ima ćerku, tako da nema ni komentar. Oni su se rastali prije vise od 20 godina i nema razloga da se oglasava na ovu temu, kao i da se osjeća nebezbjedno - rekli su iz PR tima Kaje Ostojić za Srbiju Danas.

Pogledajte kako lokal sada izgleda:

Podsjetimo, Ostojić se udala za Dragojlovića kada je imala samo 19 godina, a sa njim je dobila i ćerku Nikolinu.

Ona je u prošlosti govorila o svom bivšem muži i njihovom odnosu, ističući da su brzo shvatili da nisu jedno za drugo, kao i da su roditelji bili protiv braka.

Takođe je priznala da su problemi krenuli još dok je bila trudna, a Dragojlovića je odlučila da ostavi kada je njihova nasljednica imala šest mjeseci.

"Preče mu je bilo da izađe u grad sa društvom nego da bude uz mene i ćerku. Imao je 24 godine i bio je neiživljen. Posle jedne veće svađe pozvala sam oca da dođe po mene. Tata se odmah stvorio, a ja sam podnijela papire za razvod braka", rekla je Kaja ranije.

Nikola Dragojlović, prema Kajinim tvrdnjama, u prvim godinama posle razvoda nije mnogo mario za ćerku, niti je uplaćivao alimentaciju, a kasnije je sredio situaciju sa ćerkom.

